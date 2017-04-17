Температура воздуха ночью -2,-7°, на северо-востое области -10,-15°; днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС.
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25 апреля в Поморье ожидается туман и переменная облачность
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Вторник, 25 апреля, 08:48
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/25/50391.html
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25 апреля в Поморье ожидается туман и переменная облачность
Переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный и северо-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.
Температура воздуха ночью -2,-7°, на северо-востое области -10,-15°; днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС.
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