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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/25/50391.html

Общество

25 апреля в Поморье ожидается туман и переменная облачность

25 апреля в Поморье ожидается туман и переменная облачность
Переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный и северо-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью -2,-7°, на северо-востое области -10,-15°; днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС.

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