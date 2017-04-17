Спасенный в Котласском районе лебедь выпущен на свободу

В декабре 2016 года житель поселка Шипицино, рыбак и охотник Александр Лахтионов нашел на острове изможденного лебедя.

Он принес птицу домой и обратился в несколько организаций с просьбой приютить лебедя до весны. К сожалению, он везде получал отказ, а в одном месте ему даже сказали «лучше съешьте», - пишет "Правда Севера". Помогла охотнику завуч местной школы Любовь Анатольевна Казакова.

—Любовь Анатольевна, доброй души человек, посоветовала привезти лебедя к ней в стаю. В стае тепло, там живут куры с петухом, есть кролик. Когда к ней привезли лебедя, хвост у птицы был весь во льду – на улице стояли морозы минус 20 градусов. Два дня лебедь лежал, а потом ожил. И вот настала весна. Уже прилетели лебеди, и можно снова на свободу, и снова в полет! – рассказала местная жительница Валентина Фантиновна Нюхина.