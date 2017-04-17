В Архангельске тренируется российская сборная WorldSkills

В столице Поморья проходят сборы национальной команды России по WorldSkills. В её составе – студенты средних профессиональных образовательных организаций, которые готовятся к выступлению на чемпионатах, проводимых под эгидой международного движения в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

Напомним, WorldSkills - это некоммерческое движение, призванное популяризировать рабочие специальности. Турниры включают в себя открытые соревнования по различным профессиям (компетенциям). В Архангельске свои навыки оттачивают студенты, которым предстоит выступать в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

—Мы проводим практические занятия, психотренинги, обязательны физические тренировки. Если сама тренировка была не слишком энергозатратной, то вечером ребята ходят в спортзал, – отметил тренер национальной сборной команды России в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» Вагиф Шакаров.

Сборы российской команды проходят на базе Архангельского техникума строительства и городского хозяйства. Его возможности позволяют организовать практические занятия для ребят, которые готовятся к состязаниям мирового уровня.

– Тренеры подсказывают нам, как лучше выполнить тот или иной вид работ. Моя цель – повысить скорость выполнения заданий и качество своей работы, – рассказал член сборной, студент Краснодарского монтажного техникума Данил Пискунов.

Сборы будут продолжаться в течение 10 дней. В результате станет ясно, кто будет представлятьРоссию на чемпионате мира, который пройдёт в Абу-Даби, - сообщает пресс-служба правительства области.