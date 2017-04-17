Новости дня

В Архангельске тренируется российская сборная WorldSkills

На Морском вокзале произошёл пожар в отделе промышленных товаров

В Архангельске неизвестные сожгли "подснежник"

В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»

Мобильная версия 16+

Понедельник, 24 апреля, 15:59

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/24/50378.html

Общество

В Архангельске лучших юных актеров наградили билетами в театр

В Архангельске лучших юных актеров наградили билетами в театр
Фото Ломоносовского ДК
В Ломоносовском Дворце культуры прошла церемония закрытия ХI городского детского театрального фестиваля «Радуга».

Лучшим спектаклем фестиваля была названа постановка «Соловецкие юнги, наши мальчики русские…» театральной студии «Тень», руководитель Светлана Леонидовна Патракеева. 

В номинации «Миниатюра» победила театральная зарисовка «Слонёнок пошёл учиться» театральной группы 5б класса средней школы № 49 областного центра.
Самыми талантливыми актрисами были признаны Валерия Глухова из театральной студии «Импровиз» культурного центра «Маймакса», Сабина Степанова из театральной группы 5б класса средней школы № 49 Архангельска, Мария Шишова из студии «Созвездие» Архангельского детского дома № 1, Анна Воронина, актриса образцовой театральной студии «Фламинго» Ломоносовского Дворца культуры, Полина Кудрявцева за роль Бьянки в спектакле «Зелёная кошка» Северной театральной эстрадно-цирковой школы. 

Лучшими актерами стали Кирилл Князев и Артемий Ногин, студийцы образцовой театральной студии «Фламинго» Ломоносовского Дворца культуры. Всем ребятам были вручены билеты на спектакль областного театра драмы имени М. В. Ломоносова «Морожены песни о счастье», - сообщает "Правда Севера".

Кроме того, всем собравшимся на церемонию награждения, юные актеры детского образцового театра кукол «Сюрприз» Дворца детского и юношеского творчества показали спектакль «Тук-тук, кто там?» по одноимённой пьесе Михаила Бартенева. Спектакль – победитель областного фестиваля театральных коллективов «Событие -2017» стал своеобразным мастер-классом для участников городского фестиваля.

По мнению директора Ломоносовского Дворца культуры Александра Барского, важно, что город второе десятилетие сохраняет этот фестиваль, потому как сложно переоценить важность театрального искусства для формирования эмоционального интеллекта ребенка, накопления позитивного жизненного опыта. И еще одну важную задачу решает детский фестиваль – он готовит следующее поколение думающего театрально зрителя.

Сегодня 11:28

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

В Архангельске пройдёт традиционная Майская эстафетаСегодня 12:43
1 комментарий

Ледоход движется по Северной Двине к Холмогорскому районуСегодня 08:48
1 комментарий

Стрелки Поморья выиграли чемпионат РоссииВчера 12:13

80 лучших людей Архангельской области: Питирим ЛьвовВчера 10:03
5 комментариев

В Архангельске назвали лучшие книги Поморья 2016 годаПозавчера 11:22

Общество

В Архангельске тренируется российская сборная WorldSkillsСегодня 15:27

В Архангельске открылся музей истории САФУСегодня 08:51

Ледоход движется по Северной Двине к Холмогорскому районуСегодня 08:48
1 комментарий

Клятву верности заветам юнармейца принесли более 20 школьников ПоморьяСегодня 08:42
1 комментарий

24 апреля во всех районах Поморья ожидается плюсовая температураСегодня 08:30

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске тренируется российская сборная WorldSkills

В Архангельске открылся музей истории САФУ

Ледоход движется по Северной Двине к Холмогорскому району

Клятву верности заветам юнармейца принесли более 20 школьников Поморья

Конкурс "40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска" расширен новыми проектами

Директор филиала Группы «Илим» в Коряжме Валерий Антонишин возглавил в компании дирекцию по инвестициям

Новая застройка набережной в Архангельске поддержана на федеральном уровне

«Пятёрочка»: в Москве и Архангельске стандарты качества едины

Конечные регулируемые цены на электроэнергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в марте 2017 года

Новиков: если бы я, а не Павлов, пошел на выборы губернатора, мог бы быть второй тур

Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаются

Иван Кулявцев стал новым бизнес-омбудсменом Поморья

Раскол в КПРФ: бывший кандидат в губернаторы Поморья Павлов покинул компартию

Доходы Игоря Орлова в прошлом году оказались скромнее, чем у сенаторов и депутатов Госдумы

На Морском вокзале произошёл пожар в отделе промышленных товаров

В Архангельске неизвестные сожгли "подснежник"

В Плесецком районе сотрудник колонии брал взятки с осужденных

В селе Лешуконском женщина убила мужа-тирана кухонным ножом

Житель Холмогорского района забил друга до смерти, приняв его за "преступника"

В Архангельске пройдёт традиционная Майская эстафета

«Звёздочка» завершила турнир в Великом Новгороде на победной ноте

Стрелки Архангельской области завоевали в Краснодаре «золото» и «бронзу»

«Звёздочка» не смогла превзойти в мастерстве соседей из Заполярья

Стрелки Поморья выиграли чемпионат России

В «Соломбале-Арт» завершился городской фестиваль «Архангельск поет о Победе»

Северный хор выступил в Ильинском храме Архангельска

22 апреля в библиотеках Приморского района пройдет «Библионочь»

Пинежское землячество подарит книги Федора Абрамова школьным библиотекам

В Архангельске пройдёт хореографический конкурс «Хрустальная туфелька»

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru