В Архангельске лучших юных актеров наградили билетами в театр

В Ломоносовском Дворце культуры прошла церемония закрытия ХI городского детского театрального фестиваля «Радуга».

Лучшим спектаклем фестиваля была названа постановка «Соловецкие юнги, наши мальчики русские…» театральной студии «Тень», руководитель Светлана Леонидовна Патракеева.

В номинации «Миниатюра» победила театральная зарисовка «Слонёнок пошёл учиться» театральной группы 5б класса средней школы № 49 областного центра.

Самыми талантливыми актрисами были признаны Валерия Глухова из театральной студии «Импровиз» культурного центра «Маймакса», Сабина Степанова из театральной группы 5б класса средней школы № 49 Архангельска, Мария Шишова из студии «Созвездие» Архангельского детского дома № 1, Анна Воронина, актриса образцовой театральной студии «Фламинго» Ломоносовского Дворца культуры, Полина Кудрявцева за роль Бьянки в спектакле «Зелёная кошка» Северной театральной эстрадно-цирковой школы.

Лучшими актерами стали Кирилл Князев и Артемий Ногин, студийцы образцовой театральной студии «Фламинго» Ломоносовского Дворца культуры. Всем ребятам были вручены билеты на спектакль областного театра драмы имени М. В. Ломоносова «Морожены песни о счастье», - сообщает "Правда Севера".

Кроме того, всем собравшимся на церемонию награждения, юные актеры детского образцового театра кукол «Сюрприз» Дворца детского и юношеского творчества показали спектакль «Тук-тук, кто там?» по одноимённой пьесе Михаила Бартенева. Спектакль – победитель областного фестиваля театральных коллективов «Событие -2017» стал своеобразным мастер-классом для участников городского фестиваля.

По мнению директора Ломоносовского Дворца культуры Александра Барского, важно, что город второе десятилетие сохраняет этот фестиваль, потому как сложно переоценить важность театрального искусства для формирования эмоционального интеллекта ребенка, накопления позитивного жизненного опыта. И еще одну важную задачу решает детский фестиваль – он готовит следующее поколение думающего театрально зрителя.