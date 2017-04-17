Клятву верности заветам юнармейца принесли более 20 школьников Поморья

В Архангельске состоялся первый слет регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». В рамках слета ряды юнармейцев пополнили еще три отряда. Это более 20 мальчишек и девчонок из Архангельска и Пинежского района.

Ребята зачитали клятву юнармейца, получили шевроны и отличительные значки. Начальник отдела по патриотическому воспитанию регионального молодежного ведомства Иван Жернаков отметил:«Основной смысл движения – объединить на одной площадке военно-патриотические клубы, объединения, занимающиеся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой. Это позволит сделать для них хорошую региональную, федеральную повестку, провести совместные мероприятия».

Он подчеркнул, что юнармейское движение в Архангельской области активно развивается. Так, в ряды юнармейцев уже вступили около 300 мальчишек и девчонок из разных муниципальных образований региона.Также в рамках слета состоялось расширенное заседание регионального отделения и мастер-классы по основным предметам обучения. Наиболее зрелищным стал мастер-класс по воздушно-десантной подготовке, который провели специалисты отдела допризывной подготовки центра «Патриот».

«Это первый региональный слет юнармейского движения и, безусловно, не последний. Ведется большая работа по активному вступлению ребят в ряды юнармии, разработан план мероприятий», - сказал начальник регионального штаба «Юнармии» Михаил Устинов. - Мы уже ведем активную подготовку ко Дню Победы. Впервые юнармейские парадные расчеты примут участие в параде Победы, который пройдет в Архангельск у Вечного огня.

Напомним, юнармейское движение организовано по инициативе Минобороны России. Первая присяга юнармейцев состоялась в Архангельске 19 февраля этого года. В церемонии приняли участие более ста юных северян, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".