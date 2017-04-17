Ветер северо-восточный и северный 2-7 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем +3,+8°; на севере и северо-востоке области ночью -6,-11°, днем 0,+5°, - сообщает северное УГМС.
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Понедельник, 24 апреля, 09:37
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/24/50371.html
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24 апреля во всех районах Поморья ожидается плюсовая температура
Облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами осадки в виде снега, мокрого снега, в южных районах с дождем. Ночью и утром в отдельных районах туман.
Ветер северо-восточный и северный 2-7 м/с, ночью местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем +3,+8°; на севере и северо-востоке области ночью -6,-11°, днем 0,+5°, - сообщает северное УГМС.
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