Северодвинцы вспомнили бойца ОМОН Александра Булака

Сегодня почтить память Александра Булака на городском кладбище Северодвинска собрались его родные, друзья и сослуживцы.

Боец архангельского ОМОН Александр Булак скончался от тяжелых ранений в госпитале Ханкалы 23 апреля 2002 года. Трагедия произошла во время проведения спецоперации в Октябрьском районе города Грозного. Услышав щелчок сработавшего детонатора противопехотной мины, Александр, не раздумывая ни секунды, оттолкнул в сторону командира и накрыл мину своим телом. Через четыре дня Саши не стало… Ему был всего 31 год.

У Александра Николаевича остались любимая жена и маленькая дочь.

За мужество и отвагу при исполнении служебного долга прапорщик милиции Александр Булак награжден орденом «Мужества» (посмертно).

В одном из залов музея УМВД России по Архангельской области хранится удостоверение Александра, в самом центре которого застрял осколок гранаты, оборвавшей его жизнь. Его имя занесено на Стенд и в Книгу памяти регионального УМВД. Ежегодно в память о нем проводят соревнования по пулевой стрельбе из боевого оружия.