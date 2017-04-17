Сегодня в Архангельске изменится организация движения транспорта

В период с 10.00 до 14.00 по маршруту эстафеты, посвященной Архангельску – городу воинской славы, будут закрыты для движения всех видов транспорта:
- пл. Терехина;
- пр. Никольский от ул. Валявкина до ул. Кедрова;
- ул. Кедрова от пр. Никольского до наб. Георгия Седова;
- наб. Георгия Седова от ул. Кедрова до ул. Беломорской флотилии;
- ул. Беломорской флотилии от наб. Георгия Седова до пр. Никольский.
Также 22 апреля состоится традиционная легкоатлетическая эстафета на призы Архангельского тралового флота и газеты «Рыбак Севера», в связи с чем с 11.00 до 15.00 будут закрыты для движения всех видов транспорта:
- ул. Никитова от пр. Ленинградский до ул. Воронина;
- ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Русанова;
- ул. Русанова от ул. Воронина до ул. Жосу;
- ул. Жосу от ул. Русанова до ул. Капитана Кононова;
- ул. Капитана Кононова от ул. Жосу до ул. Почтовый тракт;
- ул. Почтовый тракт от ул. Капитана Кононова до ул. Воронина;
- ул. Воронина от ул. Почтовый тракт до ул. Русанова.