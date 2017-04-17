Сегодня в Архангельске изменится организация движения транспорта 22 апреля соревнования по бегу пройдут в двух округах столицы Поморья – Соломбальском и округе Варавино-Фактория. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения легкоатлетических эстафет планируются перекрытия. В период с 10.00 до 14.00 по маршруту эстафеты, посвященной Архангельску – городу воинской славы, будут закрыты для движения всех видов транспорта: - пл. Терехина; - пр. Никольский от ул. Валявкина до ул. Кедрова; - ул. Кедрова от пр. Никольского до наб. Георгия Седова; - наб. Георгия Седова от ул. Кедрова до ул. Беломорской флотилии; - ул. Беломорской флотилии от наб. Георгия Седова до пр. Никольский. Также 22 апреля состоится традиционная легкоатлетическая эстафета на призы Архангельского тралового флота и газеты «Рыбак Севера», в связи с чем с 11.00 до 15.00 будут закрыты для движения всех видов транспорта: - ул. Никитова от пр. Ленинградский до ул. Воронина; - ул. Воронина от ул. Никитова до ул. Русанова; - ул. Русанова от ул. Воронина до ул. Жосу; - ул. Жосу от ул. Русанова до ул. Капитана Кононова; - ул. Капитана Кононова от ул. Жосу до ул. Почтовый тракт; - ул. Почтовый тракт от ул. Капитана Кононова до ул. Воронина; - ул. Воронина от ул. Почтовый тракт до ул. Русанова. Нашли ошибку? Выделите текст,

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