В Котласе школьники пообщались с директором нефтегазовой промышленности "Созвездие"

21 апреля в актовом зале школы № 7 состоялась встреча школьников Котласа с Сергеем Смирновым, директором ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие», куратором проектов Судостроительного инновационного судостроительного кластера Архангельской области.

Встреча проходила в рамках Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов», которая проводится на территории Архангельской области с 17 по 23 апреля.

Сергей Владимирович рассказал о приоритетных направлениях развития Архангельского региона и освоения Арктики, что является крайне актуальным в современных условиях. Озвучил основные проекты и те специальности и направления подготовки будущих выпускников, по которым нашему региону в ближайшем будущем будут нужны квалифицированные специалисты. Это такие сферы как судостроение, морское дело, экология, добыча нефти и природного газа и другие.

Во встрече приняли участие более 50 обучающихся школ Котласа, - сообщает пресс-служба администрации Котласа.