На аукционе, который состоялся 10 апреля, определился победитель. Им стал ООО«Севзапдорстрой».
Подрядчик обязан выполнить работы до октября 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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Суббота, 22 апреля, 23:29
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/22/50354.html
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В Архангельске проведут ремонт проезда Сибиряковцев
В этом году предусмотрено финансирование ремонтных работ по проезду Сибиряковцев в объезд областной больницы.
На аукционе, который состоялся 10 апреля, определился победитель. Им стал ООО«Севзапдорстрой».
Подрядчик обязан выполнить работы до октября 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
|
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