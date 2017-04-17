В Архангельске назвали лучшие книги Поморья 2016 года

В стенах областной научной библиотеки имени Н.А. Добролюбова в пятнадцатый раз подвели итоги конкурса «Книга года».

Конкурс проводится по трём основным номинациям:

«Лучшая книга о Русском Севере» (автор и издательство);«Лучшее полиграфическое исполнение издания» (типография);«Лучшее художественное оформление издания» (художник).Также учреждены несколько дополнительных номинаций, которые позволяют отметить лучшие книги о малой родине (номинация «Родная сторона»), о выдающихся людях Русского Севера («Именитые земляки»), о коллективах предприятий и учреждений Поморья («История трудового коллектива») и детские и семейные издания («Книга для всей семьи»).

Как отметила заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева, за минувшие полтора десятилетия церемония «Книга года» стала настоящим праздником и большим событием в культурной жизни региона.

В этом году в самой престижной номинации «Лучшая книга о Русском Севере» оказалось два победителя. Людмила Жирова-Козинская получила награду за книгу «Сказки бабушки Прасковьи», Северный (Арктический) федеральный университет – за завершающий том Поморской энциклопедии «Города, районы, люди Архангельского Севера».

Лучшим по полиграфическому исполнению издания стал каталог «Лики России» Северодвинской типографии. В номинации «Лучшее художественное оформление издания» победителем признан дизайнер Александр Щелкунов с альбомом «Государственный академический Северный русский народный хор», - сообщает пресс-служба правительства области.