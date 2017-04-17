В столице Поморья закрываются все ледовые переправы В регионе продолжали функционировать пять ледовых переправ, две из них в Архангельске – ОАО «СМЗ» – Хабарка и Бревенник – л/з № 14. Однако сегодня с 23:30 обе эти переправы будут закрыты, сообщает arh112. Нашли ошибку? Выделите текст,

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