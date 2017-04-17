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Суббота, 22 апреля, 13:16

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/22/50351.html

Общество

В столице Поморья закрываются все ледовые переправы

В столице Поморья закрываются все ледовые переправы
В регионе продолжали функционировать пять ледовых переправ, две из них в Архангельске – ОАО «СМЗ» – Хабарка и Бревенник – л/з № 14.

Однако сегодня с 23:30 обе эти переправы будут закрыты, сообщает arh112.

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