22 апреля в Архангельской области возможен мокрый снег с дождём Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, в южных районах с дождем. Ветер юго-восточный и восточный 3-8 м/с, на юге области южный и юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2,-3°, на северо-востоке области при прояснениях до -5,-10°; днем +2,+7°, на севере и северо-востоке -1,+4°, - сообщает Северное УГМС. Нашли ошибку? Выделите текст,

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