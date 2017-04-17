В Северодвинске пройдёт турнир по робототехнике

Заявки на участие в турнире поступили из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Вилегодского, Устьянского, Холмогорского и Каргопольского районов.
В соревнованиях примут участие школьники с 1 по 11 классы. В этом году впервые в программе предусмотрена новая категория, которая не подразумевает возрастного ограничения.
Турнир проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)», сообщает министерство образования и науки Архангельской области.