В Северодвинске пройдёт турнир по робототехнике

23 апреля в лицее № 17 стартует региональный турнир по робототехнике «РобоНорд 2017». Более 70 команд школьников региона представят свои разработки.

Заявки на участие в турнире поступили из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Вилегодского, Устьянского, Холмогорского и Каргопольского районов.

В соревнованиях примут участие школьники с 1 по 11 классы. В этом году впервые в программе предусмотрена новая категория, которая не подразумевает возрастного ограничения.

Турнир проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)», сообщает министерство образования и науки Архангельской области.