Один из самых популярных видов госуслуг в Поморье - справка о несудимости

Об новых видах госуслуг в электронном виде 21 апреля рассказали на пресс-конференции в УМВД Архангельска.

Заместитель начальника управления по вопросам миграции Елена Дементьева рассказала, что их ведомство оказывает три основные услуги в режиме онлайн: оформление паспорта и загранпаспорта, а также регистрационный учёт.

Она отметила, что сегодня каждый шестой житель области обращается за загранпаспортом через портал. По её словам, если вы заказываете паспорт онлайн, то получаете его быстрее — всего через десять дней.

Ещё одной из самых популярных услуг среди жителей Архангельской области оказалась справка о наличии/отсутствии судимости. Об этом рассказала замначальника информационного центра УМВД Архангельской области Ольга Келарева:

«За прошлый год за этой услугой к нам обратилось 37 785 человек, а за три месяца этого года уже 11 000. С 1 января мыпредоставляем новую услугу — справку о привлечении/не привлечении к административной ответственности за употребление наркотиков. Услуга становится весьма популярной — на данный момент к нам поступило уже 2000 заявок».

Эти справки северяне могут получить, не выходя из дома. Для этого необходимо иметь учётную запись на сайте госуслуг, заполнить электронную заявку и прикрепить соответствующие «сканы» документы. После проверки вы получаете электронную версию документа, которая по юридической силе равна бумажной, - пишет ИА "Регион 29".

Начальник отдела надзора управления ГИБДД Архангельской области Андрей Пономарёв рассказал, что их ведомство тоже предоставляет несколько популярных онлайн-услуг.

— Все граждане могут проверить на сайте, есть ли у них административные нарушения ПДД, тут же оплатить их, при этом получив 50-процентную скидку. Скидка не касается грубых нарушений ПДД, например, вождения в состоянии алкогольного опьянения. Также на сайте можно зарегистрировать автомобиль или прицеп, и записаться на получение водительских прав после сдачи экзамена, — пояснил Андрей Пономарёв.