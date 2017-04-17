Архангельская область присоединится к акции «Георгиевская ленточка»

24 апреля в Архангельской области будет дан старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

В районы уже передано более 80 тысяч Георгиевских лент. Кроме того, жители могут получить Георгиевские ленточки из рук волонтёров, которые будут раздавать их на улицах городов и поселков с 24 апреля и до 9 мая.

Директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх отметил: «Задача акции – объединить людей. Общепризнанный символ Победы – Георгиевскую ленточку – люди закрепляют у себя на груди. Это осознанное действие, которым мы подтверждаем, что помним и гордимся подвигом народа в годы Великой Отечественной войны».

Активное участие в акции принимают «Волонтеры Победы». По информации руководителя регионального отделения «Волонтеры Победы» в Архангельской области Валерии Костриковой, добровольцы сформировали график выдачи Георгиевских ленточек на улицах Архангельска.

Так, 24 апреля с 16 часов ленточки будут раздавать у центра «Патриот», 25 апреля с 17 часов у здания правительства области, 30 апреля с 16 часов возле памятника Юнгам, 1 мая с 12 часов на площади Мира, 4 мая с 16 часов возле стелы «Архангельск-город воинской славы», 7 мая с 16 часов у монумента Победы, 9 мая с 12 часов возле центра «Патриот».