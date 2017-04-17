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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/21/50342.html

Общество

Епархия: за милыми бабушками, раздающими красочные журналы, таится изуверская секта

Епархия: за милыми бабушками, раздающими красочные журналы, таится изуверская секта
Вчера Верховный суд России официально признал «Свидетелей Иеговы» деструктивной организацией и запретил ее в России. В Архангельской области «иеговисты» долгое время вели очень активную деятельность.

Свой комментарий "Двине-Информ" дал руководитель информационно-издательского отдела Архангельской и Холмогорской епархии Михаил Насонов: «Верховный суд поставил точку в давно назревшем вопросе. Многие люди, конечно, не до конца понимают, чем столь опасны «Свидетели Иеговы», деятельность которых пришлось запретить на государственном уровне. Но это вызвано простым незнанием вопроса. За милыми бабушками, раздающими на улицах красочные журналы, таится изуверская секта, контролирующая каждый шаг своего адепта. И этот жесткий контроль и запреты нередко приводят к человеческим трагедиям. Так, сначала «Общество Сторожевой Башни» (так именуется головная организация секты, находящаяся в США) со ссылками на «Иегову» не разрешало вакцинацию и трансплантологию. После того как под давлением общественности эти запреты были отменены, секта объявила «вне закона» переливание крови. Только в России, по официальным данным, погибли 8 детей из-за отказа их родителей от гемотрансфузии. Нарушить этот запрет иеговисты категорически боятся, так как, по их учению, волю «бога Иеговы» транслирует исключительно организация «Сторожевой Башни».

Можно услышать мнение, что решение Верховного суда — это гонение на свободу совести. В таких высказываниях мы видим простую подмену понятий. Никто не запрещает свидетелям Иеговы исповедовать собственные религиозные взгляды — отрицать Святую Троицу, Божественность Христа, канонический текст Библии и одновременно поклоняться «Верному и благоразумному рабу Иеговы» (внутреннее название иеговистской организации) с штаб-квартирой в Бруклине, ожидая уничтожения заблудшего человечества. Но почему российское государство должно поддерживать этот американский культ наравне с традиционными конфессиями?», -  отметил Насонов.

Представитель Архангельской митрополии также подчеркнул, что, «к примеру, запрещенное в России «Исламское государство» также является религиозной сектой. Если человек внутренне соглашается с идеями ИГ, никто не может ему этого запретить, пока он не нарушит закон. Но это не повод поощрять экстремистскую деятельность самой организации». 

Миссионерская деятельность секты "Свидетели Иеговы" в Архангельской области сопряжена с экстремизмом. Об этом свидетельствуют многочисленные факты, опубликованные в федеральных и региональных средствах массовой информации и подтвержденные судебными решениями.

В общей сложности на территории г. Архангельска за 2015 и 2016 годы выявлено более 10 фактов экстремистской деятельности со стороны "Свидетелей Иеговы", изъято более 900 экземпляров запрещенных материалов.

Вследствие антиобщественной и противоправной деятельности организация "Свидетели Иеговы" запрещена в 37 странах мира, в том числе в Китае, Испании, Греции.

Юрий Севастьянов, Сегодня 14:15

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Комментарии
Мангуст, сегодня 14:52

ОДОБРЯМ-с!! …мочить, мочить однозначно и жестко, не только Иегову, но и все, что имеет малейшие признаки 5 колонны или троянского коня, все, что финансируется и направляется из-за бугра… Не стоит повторять ошибки идиота Горбачева
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