Более 11 000 человек живут в Архангельске в аварийных домах

В Архангельске на встрече главы города и предствителей общественной организации «Аварийное жилье Архангельска» обсудили вопросы переселения из аварийных домов.

Во встрече также приняли участие заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин и директор департамента городского хозяйства Никита Кривонкин.

Никита Кривонкин рассказал о ситуации с аварийным жильем и подчеркнул, что вопрос расселения является приоритетным для администрации Архангельска.

– В настоящее время в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России осуществляется мониторинг и передача информации в Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области о признанных аварийными многоквартирных домах, ведется их реестр. На сегодняшний день таких домов в Архангельске 479 площадью более 237 тысяч квадратных метров. Подлежит расселению почти 11 400 граждан из 4 767 жилых помещений, – отметил Никита Константинович.

Также Никита Кривонкин пояснил, что за пределами программы расселения остались 126 домов, которые стали аварийными вследствие произошедших пожаров либо признаны непригодными для проживания поквартирно. Предстоит решить вопрос, как они будут расселяться.

Поскольку пока непонятно, будет ли продлена работа Фонда содействия реформированию ЖКХ, Игорь Годзиш поручил разработать и утвердить целевую программу, направленную на решение проблемы ветхого жилья.

–В случае продления деятельности Фонда содействия реформирования ЖКХ, она просто станет частью региональной программы, – подчеркнул глава Архангельска Игорь Годзиш.

В части исполнения судебных решений, связанных с предоставлением новых квартир жителям аварийных домов, меры также принимаются: в 2017 году в бюджете города на эти цели предусмотрено 75 млн. рублей.

Еще один ресурс, позволяющий решить проблему ветхого жилья – принятая в Архангельске программа развития застроенных территорий. Курирует ее департамент градостроительства. В рамках этой программы, в частности, сейчас идет расселение нескольких домов на улицах Садовой и Урицкого, - сообщает пресс-служба администрации города.