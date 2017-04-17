В Архангельске пройдет финал общероссийского конкурса «Королева леса»

21 апреля представительницы предприятий лесной отрасли и студентки «лесных» вузов и колледжей встретятся на сцене драмтеатра, чтобы побороться за главный приз – автомобиль.

Накануне консурсантки рассказали о себе и своей профессии. Студентку лесохозяйственного факультета Ижевской государственной сельхозакадемии Христину Аргушину дома ждут не только родные и близкие, но и молодые деревца маленькой, но зато своей плантации кедра. Получив образование, девушка надеется создать собственный питомник, чтобы выращивать в нем как лесные культуры, так и плодовые деревья.

Анна Соловьева из Тверской области – лесничий. Вот уже пять лет она в ответе за 35 тысяч гектаров угодий и судьбу родного поселка Крючково. Его жители избрали молодую девушку своим депутатом.

На вопрос любопытствующих «В чем заключается твоя работа?» – лаборант технологического колледжа Императора Петра I и одновременно студентка Высшей школы естественных наук и технологий САФУ Мария Лысаченкова отвечает коротко и просто: «Я варю бумагу!».

Якутия, Башкирия, Удмуртия, Ямал, Санкт–Петербург, Омск, Казань, Рязань, Нижний Новгород, Архангельск – тридцать девушек со всех уголков страны выйдут на сцену театра драмы, - сообщает "Правда Севера".