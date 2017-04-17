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Пятница, 21 апреля, 16:37

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/21/50328.html

Общество

21 апреля в Поморье температура воздуха поднимется до +7°

21 апреля в Поморье температура воздуха поднимется до +7°
Облачная с прояснениями погода. Местами пройдут осадки (в виде снега и мокрого снега, днем в отдельных районах с дождем); ночью и утром туман.

Ветер южный и юго-восточный, на юго-востоке области северный и северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -3,-8°, при прояснениях до -10,-15°; днем +2,+7°, - сообщает Северное УГМС. 

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