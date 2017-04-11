Активисты СГМУ научат школьников профилактике терроризма

Активисты студенческих объединений СГМУ стали участниками семинара «Формы работы по противодействию идеологии экстремизма и терроризма».

Им предстоит вести профилактическую работу со старшеклассниками школ Архангельска, учащимися техникумов, первокурсниками высших учебных заведений Поморья.

В ходе семинара участники выступили с докладами об истории терроризма, уголовной ответственности за совершение преступлений террористической направленности, а также профилактике правонарушений в этой сфере, высказав конкретные предложения по методам ведения работы и формам превентивных мероприятий.

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Архангельской области Алексей Булатов положительно оценил представленные работы.

—На основе этих докладов будут разработаны и приняты общие методические материалы, дополненные необходимым фото- и видеорядом, — отметил он.

Профилактическую работу с молодёжью в сфере противодействия идеологии экстремизма и терроризма активисты СГМУ начнут с нового учебного года.

Создание такого объединения также планируется на базе Северного Арктического федерального университета, - сообщает пресс-служба правительства области.