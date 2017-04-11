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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/20/50319.html

Общество

В Архангельске пройдёт первый региональный слет юнармейцев

В Архангельске пройдёт первый региональный слет юнармейцев
Фото предоставила Анна Резвая
22 апреля на базе центра патриотического воспитания состоится первый слет регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В рамках слета пройдёт торжественная церемония вступления в ряды юнармейцев, экскурсия по штабу, расширенное заседание регионального отделения, мастер – классы для юнармейцев по основным предметам обучения. 

Как отметил начальник регионального управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию Григорий Ковалёв, юнармейское движение Архангельской области активно развивается.   

«Оно должно стать силой, которая объединит все направления патриотического воспитания школьников в нашем регионе. У нас есть кадетские классы, военно-патриотические клубы, поисковое движение. «Юнармия» соберёт их воедино для достижения общих целей», - считает Григорий Ковалев. 

Напомним, первая присяга юнармейцев состоялась в Архангельске 19 февраля этого года на базе отряда специального назначения внутренних войск. Присягу юнармейцев принесли более ста мальчишек и девчонок, - сообщает пресс-служба центра "Патриот".

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