В Маймаксе благоустроят сквер имени 12-й бригады морской пехоты

Общественный совет Маймаксанского округа рассчитывает, что программа «ЖКХ и городская среда» станет подспорьем в создании сквера имени 12-й бригады морской пехоты рядом с культурным центром «Маймакса» на улице Лесотехнической.

– Сейчас там есть детский игровой комплекс, теннисный стол, стойка для волейбола – всем желающим поиграть сетку выдают в культурном центре, тумба для установки новогодней ели. Но сквер большой, общая площадь территории составляет более двух с половиной гектаров. Там огромный объем работ, – поделился глава Маймаксанского округа Андрей Хиле. – Необходимо свести аварийные деревья, сделать выторфовку и отсыпку хорошим грунтом. Запланирована посадка деревьев ценных пород, появление дорожек из брусчатки и установка павильонов для отдыха. Если все планы удастся реализовать, получится отличный парк для отдыха и прогулок.

Администрация округа участвует с этим проектом в различных конкурсах, ищет все возможные источники финансирования. Так, в этом году благодаря победе в областном конкурсе будет установлено детское спортивное оборудование и приведена в порядок волейбольная площадка, - сообщает пресс-служба городской администрации.