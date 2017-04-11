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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/20/50311.html

Общество

В Архангельской области подходит к концу «Экобатл»

В Архангельской области подходит к концу «Экобатл»
За три недели участники V областного чемпионата по сбору вторсырья собрали более 21 тонны макулатуры, 410 кг пластика и почти шестнадцать тысяч пластиковых крышек.

Пункты приема вторсырья работают в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске, Онеге, Котласе, Мирном, Урдоме. В областном центре одной из центральных площадок «Экобатла» стал Дом молодёжи.

—По советской традиции люди привыкли сдавать макулатуру, поэтому именно её сдают очень много, – рассказала организатор чемпионата Анастасия Кочнева. – Пластик несут хуже, хотя именно с ним в основном связано замусоривание наших городов. Задача нашего чемпионата – донести идею того, что мусор нужно перерабатывать.
Напомним, чемпионат по сбору вторсырья «Экобатл» стартовал 1 апреля в восьми муниципалитетах Поморья. Организатор чемпионата – региональная молодёжная экологическая общественная организация «Этас». Поддержку оказывает региональное управление по делам молодёжи и патриотическому воспитанию. 

Пункты приема макулатуры, пластика и крышек работают по субботам и воскресеньям. Последний день приёма – 23 апреля. Информацию по адресам пунктов и времени их работы можно уточнить уточняйте в группе в социальной сети «Вконтакте» или по телефону +7 902 194-83-63 (Анастасия Кочнева).

Подведение итогов и награждение победителей экологической битвы состоится 28 апреля, - сообщает пресс-служба областного правительства. 

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