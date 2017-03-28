80 лучших людей Архангельской области: Виктор Рехачев

Сегодня многие жалуются на состояние медицины: и врачи пошли не те, и лекарства дорогие, и профилактика хромает. Наверное, дело в том, что уходит славная советская медицинская школа. В числе ее лучших представителей – знаменитый архангельский хирург заслуженный врач России Виктор Рехачев.

С Виктором Павловичем я познакомился шесть лет назад, когда готовил материал о состоянии современной медицины. В результате вместо статьи получилось интервью, - доктор Рехачев настолько вдохновил меня, что я решил привести его прямую речь. А еще тогда меня поразила табличка на двери его кабинета. На ней не было ни регалий, ни званий. Написано просто: Виктор Павлович Рехачев. Как знак качества архангельской хирургической школы.

Он очень гордится тем, что является учеником Георгия Орлова – реформатора, масштабного ученого, профессора с мировым именем. Но не менее значим для Рехачева другой наставник – профессор Борис Барков. «Мне повезло учиться у этих врачей. Если Орлов был первооткрывателем нескольких направлений хирургии, новатором, то Барков глубоко занимался вопросами лечения болезней желудочно-кишечного тракта. В этом ему тогда не было равных», - рассказывает Виктор Павлович.

Кстати, именно кафедру факультетской хирургии, которую долгое время возглавлял Барков, в 1979 году принял 48-летний доцент Рехачев. И руководил ей более 20 лет. Но сам профессором не стал. Говорит, что не хватило времени для написания диссертации. Все время уходило на лечение больных, а теория сама собой отошла на второй план. Зато за долгие годы практики Виктор Рехачев спас сотни северян. Рассказывают, что у этого доктора очень чуткие и особенные руки. Я убедился в этом при встрече с ним: действительно, руки его выделяют: красивые, словно у пианиста. Талант пианиста и труд хирурга где-то схожи – по своей филигранности. Рехачев лечил болезни «как по нотам».

Но есть у нашего героя и другое качество, которое у нынешних молодых врачей редко отыщешь. Совестливость. Виктор Павлович рассказал мне случай из своей молодости, когда его позвали на свадьбу. Предложили выпить за здоровье молодых, но Рехачев отказался, объясняя, что до 12 ночи его могут вызвать на операцию. Но после 12 его все-таки уговорили. А вскоре последовал звонок и доктора срочно направили за хирургический стол. «Я оперирую и понимаю, что руки не мои… С тех пор я навсегда усвоил, что не имею права подводить больного. Он не виноват в том, что я «немножко выпил». Вспоминая этот очень давний случай, Рехачев морщится, ему до сих пор совестно. Вот такие это врачи: настоящие, мучающиеся…

Виктор Павлович несколько десятилетий работал в Первой городской больнице Архангельска. Знаменитый глааврач Еликанида Волосевич отбирала врачей как драгоценные камни, приглашая самых лучших. Именно здесь появилась первая в регионе кардиохирургическая служба, проведена первая операция аортокоронарного шунтирования. На слуху у горожан имена хирургов Первой городской: Насонов, Поздеев, Заволожин, Шонбин, Чернов, Миролюбов. Но, пожалуй, самым ярким именем (пусть не обижаются врачи-коллеги) является все-таки Виктор Рехачев. Он выделяется не только как высококлассный хирург, но и как талантливый преподаватель, наставник, общественник. Именно он долгие годы возглавляет областной народный университет здоровья, целью которого является медицинское просвещение среди населения.

Говоря о распространенной нынче платной медицине, Виктор Рехачев сокрушается, что она превратилась в бизнес. Мол, врачу выгодно стало находить и лечить болезни. Ну а как же служение? Как быть с тем, что в медицину идут не зарабатывать, а помогать? Ведь не зря врачей во все времена называли «ангелами в белых халатах».

В ноябре прошлого года Виктор Павлович отметил свое 85-летие. Он по-прежнему консультирует в Первой городской, читает лекции в СГМУ. «Наверное, мне надо закругляться», - с грустной иронией говорит мне этот прекрасный доктор перед моим уходом из его кабинета. Но мне хочется подбодрить его, найти добрые слова в утешение. Хочется сказать его молодым ученикам, чтобы берегли, чтобы слушались. Чтобы слышали. Ведь если не слышать и не внимать таким людям, то тонкая нить, связующая нас с настоящим врачеванием, прервется. И мы, словно сиротливые слепые котята, будем тыкаться об острые углы, пытаясь нащупать правильный путь. Будьте здоровы, Виктор Павлович! И живите долго!