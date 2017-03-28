Новости дня

В Архангельске пройдёт концерт в пользу создания музея холмогорской бурёнки

В Котласе автоугонщики пытались сбежать от наряда Росгвардии

В Архангельске пройдёт первый региональный слет юнармейцев

В Красноборском районе пьяный водитель получил травму в ДТП

Мобильная версия 16+

Четверг, 20 апреля, 14:20

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/20/50307.html

Сюжет

80 лучших людей Архангельской области39

80 лучших людей Архангельской области: Нина МешкоПозавчера 09:01

80 лучших людей Архангельской области: Владимир Кузин16 апреля 2017 09:58

80 лучших людей Архангельской области: Анатолий Синников13 апреля 2017 08:51

80 лучших людей Архангельской области: Иван Стегачев11 апреля 2017 09:27

80 лучших людей Архангельской области: Мая Миткевич9 апреля 2017 09:47

80 лучших людей Архангельской области: Игорь Поливаный6 апреля 2017 09:08

80 лучших людей Архангельской области: Альберт Сасс4 апреля 2017 09:12

80 лучших людей Архангельской области: Анатолий Скворцов2 апреля 2017 08:38

80 лучших людей Архангельской области: Иннокентий Бахтин30 марта 2017 09:22

80 лучших людей Архангельской области: Степан Писахов28 марта 2017 09:08

Общество

80 лучших людей Архангельской области: Виктор Рехачев

80 лучших людей Архангельской области: Виктор Рехачев
Сегодня многие жалуются на состояние медицины: и врачи пошли не те, и лекарства дорогие, и профилактика хромает. Наверное, дело в том, что уходит славная советская медицинская школа. В числе ее лучших представителей – знаменитый архангельский хирург заслуженный врач России Виктор Рехачев.

С Виктором Павловичем я познакомился шесть лет назад, когда готовил материал о состоянии современной медицины. В результате вместо статьи получилось интервью, - доктор Рехачев настолько вдохновил меня, что я решил привести его прямую речь. А еще тогда меня поразила табличка на двери его кабинета. На ней не было ни регалий, ни званий. Написано просто: Виктор Павлович Рехачев. Как знак качества архангельской хирургической школы.

Он очень гордится тем, что является учеником Георгия Орлова – реформатора, масштабного ученого, профессора с мировым именем. Но не менее значим для Рехачева другой наставник – профессор Борис Барков. «Мне повезло учиться у этих врачей. Если Орлов был первооткрывателем нескольких направлений хирургии, новатором, то Барков глубоко занимался вопросами лечения болезней желудочно-кишечного тракта. В этом ему тогда не было равных», - рассказывает Виктор Павлович.

Кстати, именно кафедру факультетской хирургии, которую долгое время возглавлял Барков, в 1979 году принял 48-летний доцент Рехачев. И руководил ей более 20 лет. Но сам профессором не стал. Говорит, что не хватило времени для написания диссертации. Все время уходило на лечение больных, а теория сама собой отошла на второй план. Зато за долгие годы практики Виктор Рехачев спас сотни северян. Рассказывают, что у этого доктора очень чуткие и особенные руки. Я убедился в этом при встрече с ним: действительно, руки его выделяют: красивые, словно у пианиста. Талант пианиста и труд хирурга где-то схожи – по своей филигранности. Рехачев лечил болезни «как по нотам».

Но есть у нашего героя и другое качество, которое у нынешних молодых врачей редко отыщешь. Совестливость. Виктор Павлович рассказал мне случай из своей молодости, когда его позвали на свадьбу. Предложили выпить за здоровье молодых, но Рехачев отказался, объясняя, что до 12 ночи его могут вызвать на операцию. Но после 12 его все-таки уговорили. А вскоре последовал звонок и доктора срочно направили за хирургический стол. «Я оперирую и понимаю, что руки не мои… С тех пор я навсегда усвоил, что не имею права подводить больного. Он не виноват в том, что я «немножко выпил». Вспоминая этот очень давний случай, Рехачев морщится, ему до сих пор совестно. Вот такие это врачи: настоящие, мучающиеся…

Виктор Павлович несколько десятилетий работал в Первой городской больнице Архангельска. Знаменитый глааврач Еликанида Волосевич отбирала врачей как драгоценные камни, приглашая самых лучших. Именно здесь появилась первая в регионе кардиохирургическая служба, проведена первая операция аортокоронарного шунтирования. На слуху у горожан имена хирургов Первой городской: Насонов, Поздеев, Заволожин, Шонбин, Чернов, Миролюбов. Но, пожалуй, самым ярким именем (пусть не обижаются врачи-коллеги) является все-таки Виктор Рехачев. Он выделяется не только как высококлассный хирург, но и как талантливый преподаватель, наставник, общественник. Именно он долгие годы возглавляет областной народный университет здоровья, целью которого является медицинское просвещение среди населения.

Говоря о распространенной нынче платной медицине, Виктор Рехачев сокрушается, что она превратилась в бизнес. Мол, врачу выгодно стало находить и лечить болезни. Ну а как же служение? Как быть с тем, что в медицину идут не зарабатывать, а помогать? Ведь не зря врачей во все времена называли «ангелами в белых халатах».

В ноябре прошлого года Виктор Павлович отметил свое 85-летие. Он по-прежнему консультирует в Первой городской, читает лекции в СГМУ. «Наверное, мне надо закругляться», - с грустной иронией говорит мне этот прекрасный доктор перед моим уходом из его кабинета. Но мне хочется подбодрить его, найти добрые слова в утешение. Хочется сказать его молодым ученикам, чтобы берегли, чтобы слушались. Чтобы слышали. Ведь если не слышать и не внимать таким людям, то тонкая нить, связующая нас с настоящим врачеванием, прервется. И мы, словно сиротливые слепые котята, будем тыкаться об острые углы, пытаясь нащупать правильный путь. Будьте здоровы, Виктор Павлович! И живите долго! 

Алексей Морозов, Сегодня 09:41

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Марина, сегодня 11:24

Вот совсем недавно были в Первой городской в хирургии с направлением на операцию. А врачи уговорили отказаться, пролечили пару дней и руками разводят - ничем помочь не можем. Так и ушли с болями, которые не прекращались все 5 лет. Какое-то отчаяние, знаете? Ну как так-то? Куда делись врачи, о коих написано здесь??? Куда делись врачи, которые слушают жалобы и по-настоящему лечат, а не насмехаются над больным человеком, который 5 лет корчиться от боли???

vlad1950, сегодня 12:56

вот таких светлых людей поро ждала и поднимала великая советская странав а после 1991 г тужитесь поморяне тужитесь и ничего кромевороватых ларечников типа крупчака юркова и им подобной гопоты породить не можете

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Новиков: если бы я, а не Павлов, пошел на выборы губернатора, мог бы быть второй турСегодня 12:34
9 комментариев

Ледоход на Северной Двине движется в районе деревни РакулкаСегодня 10:45

20 апреля в Поморье температура воздуха поднимется до +4°Сегодня 07:42

Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаютсяВчера 13:14
25 комментариев

В Архангельске скончался заслуженный артист России Валерий Колосов Вчера 11:11

Общество

В Архангельске пройдёт первый региональный слет юнармейцевСегодня 13:47

В Маймаксе благоустроят сквер имени 12-й бригады морской пехотыСегодня 12:00

В Архангельской области подходит к концу «Экобатл» Сегодня 11:10

Ледоход на Северной Двине движется в районе деревни РакулкаСегодня 10:45

20 апреля в Поморье температура воздуха поднимется до +4°Сегодня 07:42

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске пройдёт первый региональный слет юнармейцев

В Маймаксе благоустроят сквер имени 12-й бригады морской пехоты

В Архангельской области подходит к концу «Экобатл»

Ледоход на Северной Двине движется в районе деревни Ракулка

«Пятёрочка»: в Москве и Архангельске стандарты качества едины

Конечные регулируемые цены на электроэнергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в марте 2017 года

На производстве картона АЦБК началась подготовка к запуску новой вакуумной системы КДМ-2

С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на 1,5 процента

Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области

Новиков: если бы я, а не Павлов, пошел на выборы губернатора, мог бы быть второй тур

Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаются

Иван Кулявцев стал новым бизнес-омбудсменом Поморья

Раскол в КПРФ: бывший кандидат в губернаторы Поморья Павлов покинул компартию

Доходы Игоря Орлова в прошлом году оказались скромнее, чем у сенаторов и депутатов Госдумы

В Котласе автоугонщики пытались сбежать от наряда Росгвардии

В Красноборском районе пьяный водитель получил травму в ДТП

В Архангельске психически нездоровый молодой человек пытался убить собственную мать

В Северодвинске обнаружены радиоактивные детали пожарной сигнализации

Архангелогородец получил 4,5 года за гибель четырех человек в ДТП по его вине

Футболисты «Звёздочки» стартовали в Великом Новгороде с поражения

Спортсмены Поморья завоевали 22 медали на весроссийской спартакиаде специальной олимпиады

Футболисты САФУ завершили сезон в Вельске

Михаил Исаков к «бронзе» в Краснодаре добавил «серебро»

Архангельский «Водник» покинут три хоккеиста

В Архангельске пройдёт концерт в пользу создания музея холмогорской бурёнки

Античные страсти в северном городе закроют сезон

В Архангельске прошёл отбор на всероссийский конкурс «Синяя птица»

Школьников Архангельска приглашают почитать вслух художественные произведения

Музыкант из Филадельфии научит архангельских студентов музыке ковбоев

Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru