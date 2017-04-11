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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/19/50304.html

Общество

Летом в Архангельске откроется 62 детских лагеря дневного пребывания

Летом в Архангельске откроется 62 детских лагеря дневного пребывания
РressFoto
В них проведут время 4 300 школьников, в том числе 640 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Также в период летних школьных каникул планируется открыть четыре специализированных лагеря, в которых отдохнут 250 детей. Лагеря будут работать в школах № 14 и № 93, Архангельской средней школе Соловецких юнг и центре «Архангел». На острове Краснофлотский оборонно-спортивный лагерь «Архангел» за три смены примет 180 школьников.

Кроме того, в период летних школьных каникул на базе 12 школ будут работать трудовые бригады (школы №№ 2, 9, 26, 30, 35, 37, 50, 68, 70, 73, 77, 82), сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Вчера 16:49

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