Летом в Архангельске откроется 62 детских лагеря дневного пребывания

В них проведут время 4 300 школьников, в том числе 640 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Также в период летних школьных каникул планируется открыть четыре специализированных лагеря, в которых отдохнут 250 детей. Лагеря будут работать в школах № 14 и № 93, Архангельской средней школе Соловецких юнг и центре «Архангел». На острове Краснофлотский оборонно-спортивный лагерь «Архангел» за три смены примет 180 школьников.

Кроме того, в период летних школьных каникул на базе 12 школ будут работать трудовые бригады (школы №№ 2, 9, 26, 30, 35, 37, 50, 68, 70, 73, 77, 82), сообщает пресс-служба администрации Архангельска.