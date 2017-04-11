Сотрудники Городского центра гражданкой защиты предупреждают население о соблюдении мер безопасности в период ледокольных работ.
|
Новости дня
Летом в Архангельске откроется 62 детских лагеря дневного пребывания
Северодвинский бомж устроил поножовщину из-за больничной койки
В Архангельске начинаются ледокольные работы
Северодвинские школьники победили в конкурсе семейной фотографии
|
Четверг, 20 апреля, 00:55
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/19/50302.html
|
В Архангельске начинаются ледокольные работы
С 20 апреля ФГУП «Росморпорт» начинает ледокольные работы по спуску льда на акватории порта Архангельск.
Сотрудники Городского центра гражданкой защиты предупреждают население о соблюдении мер безопасности в период ледокольных работ.
|
Главное
Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаютсяВчера 13:14
В Архангельске скончался заслуженный артист России Валерий Колосов Вчера 11:11
В Архангельске продукты, предназначенные для питания детсадовцев, хранились прямо на полуВчера 09:34
Раскол в КПРФ: бывший кандидат в губернаторы Поморья Павлов покинул компартиюПозавчера 19:46
В Архангельской области прошла всероссийская акция «100 баллов для Победы»Позавчера 12:35
Общество
Летом в Архангельске откроется 62 детских лагеря дневного пребывания Вчера 16:49
Северодвинские школьники победили в конкурсе семейной фотографииВчера 15:34
В Новодвинске пройдёт конкурс юных кутюрье Вчера 14:35
До конца апреля архангелогородцы могут заказать штендеры «Бессмертного полка» Вчера 14:07
В Поморье на железной дороге уменьшилось число актов вандализмаВчера 13:37
Летом в Архангельске откроется 62 детских лагеря дневного пребывания
Северодвинские школьники победили в конкурсе семейной фотографии
В Новодвинске пройдёт конкурс юных кутюрье
До конца апреля архангелогородцы могут заказать штендеры «Бессмертного полка»
«Пятёрочка»: в Москве и Архангельске стандарты качества едины
Конечные регулируемые цены на электроэнергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в марте 2017 года
На производстве картона АЦБК началась подготовка к запуску новой вакуумной системы КДМ-2
С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на 1,5 процента
Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области
Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаются
Иван Кулявцев стал новым бизнес-омбудсменом Поморья
Раскол в КПРФ: бывший кандидат в губернаторы Поморья Павлов покинул компартию
Доходы Игоря Орлова в прошлом году оказались скромнее, чем у сенаторов и депутатов Госдумы
Сенатором быть выгоднее, чем мэром: Виктор Павленко "подрос" в доходах
Северодвинский бомж устроил поножовщину из-за больничной койки
В Двинском Березнике электропроводка стала причиной пожара в здании почты
В Коряжме мужчина до смерти избил пожилого соседа
В Архангельске продукты, предназначенные для питания детсадовцев, хранились прямо на полу
Экс-глава Устьянского района Дмитрий Гайдуков предстанет перед судом
Спортсмены Поморья завоевали 22 медали на весроссийской спартакиаде специальной олимпиады
Футболисты САФУ завершили сезон в Вельске
Михаил Исаков к «бронзе» в Краснодаре добавил «серебро»
Архангельский «Водник» покинут три хоккеиста
Юные хоккеисты «Каскада» замкнули шестёрку сильнейших в Сочи
Музыкант из Филадельфии научит архангельских студентов музыке ковбоев
Архангельская область примет участие в акции "Библионочь"
В столице Поморья пройдёт народный фестиваль,на котором исполнят песни Победы
В Архангельске пройдёт фестиваль уличного и современного танца «Dvina Dance Fest»
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru