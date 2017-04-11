В Новодвинске пройдёт конкурс юных кутюрье Открытый конкурс юных непрофессиональных портных и модельеров пройдет 23 апреля в городском детско-юношеском центре. Конкурс проводится в четырёх возрастных группах от 8 до 18 лет по семи номинациям: - Прет-а-порте (повседневная мода); —Желающие заявить о себе (необычные авангардные модели); —Праздничная мода; —Юный модельер (с возможным представлением авторских коллекций); —Веселые петельки (вязаные изделия); —Кукольная мода (изделия сшитые для кукол); —Школьная пора (изделия, сшитые по школьной программе). Главное условие творческого состязания – изделие, предоставляемое на конкурс, должно быть изготовлено участниками самостоятельно. Регистрация участников пройдет 23 апреля с 10.00 до 14.00, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска. Нашли ошибку? Выделите текст,

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