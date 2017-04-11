В Новодвинске пройдёт конкурс юных кутюрье

Конкурс проводится в четырёх возрастных группах от 8 до 18 лет по семи номинациям:
- Прет-а-порте (повседневная мода);
—Желающие заявить о себе (необычные авангардные модели);
—Праздничная мода;
—Юный модельер (с возможным представлением авторских коллекций);
—Веселые петельки (вязаные изделия);
—Кукольная мода (изделия сшитые для кукол);
—Школьная пора (изделия, сшитые по школьной программе).
Главное условие творческого состязания – изделие, предоставляемое на конкурс, должно быть изготовлено участниками самостоятельно. Регистрация участников пройдет 23 апреля с 10.00 до 14.00, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.