До конца апреля архангелогородцы могут заказать штендеры «Бессмертного полка»

Региональный центр «Патриот» продолжает приём заявок на изготовление штендеров и регистрацию участников всероссийской акции «Бессмертный полк».

По последним данным, на участие в шествии заявились около 300 человек, заявки на изготовление штендеров подали более 280 человек. Последний день приёма заявок – 30 апреля.

По словам руководителя регионального отделения «Бессмертного полка России» Александра Завернина, в прошлом году было изготовлено около двух тысяч штендеров. В этом году ожидается примерно такое же количество желающих.

Стоимость одного штендера составляет 300 рублей. Их изготовлением занимаются полиграфические компании. Срок изготовления – две недели.

Необходимые для самостоятельного изготовления макеты штендеров размещены на официальном сайте центра «Патриот».