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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/19/50293.html

Общество

Архангельские поисковики отправились в экспедицию в Ленинградскую область

Архангельские поисковики отправились в экспедицию в Ленинградскую область
Фото предоставила Анна Резвая
Группа ребят из поисковых отрядов «Северная Двина» и «Вихрь» отправились из Архангельска в межрегиональную поисковую экспедицию под названием «Любань 2017», которая пройдет на территории Ленинградской области Тосненского района.

Всего участие в экспедиции принимают около 200 поисковиков со всей страны. Архангельскую область представляют 15 поисковиков. «Поисковые работы именно в этом районе Ленинградской области проводятся ежегодно, начиная с 1989 года.

Находки экспедиции – именные вещи, смертные медальоны, останки воинов Красной армии. Безусловно, это облегчит архивную работу по установлению имен защитников Отечества и даст шанс родственникам пропавших без вести бойцов узнать об их судьбе», - рассказали архангельские поисковики. 

За 15 лет проведения в этих местах поисковых работ на кладбище поселка Чудской Бор с воинскими почестями были захоронены более 4500 найденных поисковиками воинов, погибших при защите Отечества. Удалось установить имена 600 из них. Выезд второй группы запланирован на 22 апреля. Возвращение бойцов поискового отряда на родину намечено на 12 мая.

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