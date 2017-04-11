В Архангельске скончался заслуженный артист России Валерий Колосов

Сегодня ночью после тяжелой болезни скончался ведущий актер Архангельского театра драмы, заслуженный артист России Валерий Колосов. Он отдал театру драмы почти 45 лет.

На сцене театра Валерий Сергеевич сыграл множество ролей, был любим архангельской публикой. В трудные для театра годы он некоторое время был директором и главным режиссером. В последние годы актер тяжело болел, но продолжал выходить на сцену.

Среди его ролей: Петр Житов (трилогия Ф. Абрамова «Две зимы и три лета»), Окаемов («Красавец-мужчина» А. Островского), Несчастливцев («Лес» А. Островского), Лисео («Дурочка» Лопе де Вега), Николай («Мурлин Мурло» Н. Коляды), Муромский и Кречинский («Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина), Москалев («Дядюшкин сон» Ф. Достоевского), Дикой («Гроза» А. Островского), Иван («Давным-давно» А. Гладкова), шериф («Орфей спускается в ад» Т. Уильямса) и другие. В 1994 году актеру было присвоено звание "Заслуженный артист России". Он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.

В субботу (22 апреля) в 14:00 в фойе первого этажа Архангельского театра драмы состоится гражданская панихида по актеру Валерию Колосову. Актер будет похоронен на Вологодском кладбище 22 апреля.

Редакция ИА Двина-Информ выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.