В Архангельске скончался заслуженный артист России Валерий Колосов

На сцене театра Валерий Сергеевич сыграл множество ролей, был любим архангельской публикой. В трудные для театра годы он некоторое время был директором и главным режиссером. В последние годы актер тяжело болел, но продолжал выходить на сцену.
Среди его ролей: Петр Житов (трилогия Ф. Абрамова «Две зимы и три лета»), Окаемов («Красавец-мужчина» А. Островского), Несчастливцев («Лес» А. Островского), Лисео («Дурочка» Лопе де Вега), Николай («Мурлин Мурло» Н. Коляды), Муромский и Кречинский («Свадьба Кречинского» А. Сухово-Кобылина), Москалев («Дядюшкин сон» Ф. Достоевского), Дикой («Гроза» А. Островского), Иван («Давным-давно» А. Гладкова), шериф («Орфей спускается в ад» Т. Уильямса) и другие. В 1994 году актеру было присвоено звание "Заслуженный артист России". Он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени.
В субботу (22 апреля) в 14:00 в фойе первого этажа Архангельского театра драмы состоится гражданская панихида по актеру Валерию Колосову. Актер будет похоронен на Вологодском кладбище 22 апреля.
Редакция ИА Двина-Информ выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.