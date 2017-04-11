Продолжают работу восемь. Из них две пешеходных в Архангельске – ОАО «СМЗ» – Хабарка, Бревенник – лесозавод № 14; по одной в Мезенском, Онежском и Приморском районах и три в Пинежском районе, сообщает региональное ГУ МЧС.
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Среда, 19 апреля, 16:10
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/19/50286.html
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В Поморье продолжают работу восемь ледовых переправ
В Архангельской области за прошедшие сутки закрылась одна ледовая переправа в Пинежском районе «Березник – Вешкома».
Продолжают работу восемь. Из них две пешеходных в Архангельске – ОАО «СМЗ» – Хабарка, Бревенник – лесозавод № 14; по одной в Мезенском, Онежском и Приморском районах и три в Пинежском районе, сообщает региональное ГУ МЧС.
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