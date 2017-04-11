Новости дня

В Архангельске начинаются ледокольные работы

Северодвинские школьники победили в конкурсе семейной фотографии

Спортсмены Поморья завоевали 22 медали на весроссийской спартакиаде специальной олимпиады

«Пятёрочка»: в Москве и Архангельске стандарты качества едины

Мобильная версия 16+

Среда, 19 апреля, 16:10

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/19/50286.html

Общество

В Поморье продолжают работу восемь ледовых переправ

В Поморье продолжают работу восемь ледовых переправ
В Архангельской области за прошедшие сутки закрылась одна ледовая переправа в Пинежском районе «Березник – Вешкома».

Продолжают работу восемь. Из них две пешеходных в Архангельске – ОАО «СМЗ» – Хабарка, Бревенник – лесозавод № 14; по одной в Мезенском, Онежском и Приморском районах и три в Пинежском районе, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сегодня 09:31

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

«Пятёрочка»: в Москве и Архангельске стандарты качества единыСегодня 15:11

Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаютсяСегодня 13:14
5 комментариев

В Архангельске скончался заслуженный артист России Валерий Колосов Сегодня 11:11

В Архангельске продукты, предназначенные для питания детсадовцев, хранились прямо на полуСегодня 09:34

Раскол в КПРФ: бывший кандидат в губернаторы Поморья Павлов покинул компартиюВчера 19:46
10 комментариев

Общество

В Архангельске начинаются ледокольные работыСегодня 15:36

Северодвинские школьники победили в конкурсе семейной фотографииСегодня 15:34

В Новодвинске пройдёт конкурс юных кутюрье Сегодня 14:35

До конца апреля архангелогородцы могут заказать штендеры «Бессмертного полка» Сегодня 14:07

В Поморье на железной дороге уменьшилось число актов вандализмаСегодня 13:37

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

В Архангельске начинаются ледокольные работы

Северодвинские школьники победили в конкурсе семейной фотографии

В Новодвинске пройдёт конкурс юных кутюрье

До конца апреля архангелогородцы могут заказать штендеры «Бессмертного полка»

В Поморье на железной дороге уменьшилось число актов вандализма

«Пятёрочка»: в Москве и Архангельске стандарты качества едины

Конечные регулируемые цены на электроэнергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в марте 2017 года

На производстве картона АЦБК началась подготовка к запуску новой вакуумной системы КДМ-2

С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на 1,5 процента

Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области

Отчет губернатора: единороссы поддерживают, коммунисты сомневаются

Иван Кулявцев стал новым бизнес-омбудсменом Поморья

Раскол в КПРФ: бывший кандидат в губернаторы Поморья Павлов покинул компартию

Доходы Игоря Орлова в прошлом году оказались скромнее, чем у сенаторов и депутатов Госдумы

Сенатором быть выгоднее, чем мэром: Виктор Павленко "подрос" в доходах

В Двинском Березнике электропроводка стала причиной пожара в здании почты

В Коряжме мужчина до смерти избил пожилого соседа

В Архангельске продукты, предназначенные для питания детсадовцев, хранились прямо на полу

Экс-глава Устьянского района Дмитрий Гайдуков предстанет перед судом

В Северодвинске глава садоводческого товарищества получил "уголовку" за незаконный вывоз песка

Спортсмены Поморья завоевали 22 медали на весроссийской спартакиаде специальной олимпиады

Футболисты САФУ завершили сезон в Вельске

Михаил Исаков к «бронзе» в Краснодаре добавил «серебро»

Архангельский «Водник» покинут три хоккеиста

Юные хоккеисты «Каскада» замкнули шестёрку сильнейших в Сочи

Музыкант из Филадельфии научит архангельских студентов музыке ковбоев

Архангельская область примет участие в акции "Библионочь"

В столице Поморья пройдёт народный фестиваль,на котором исполнят песни Победы

В Архангельске пройдёт фестиваль уличного и современного танца «Dvina Dance Fest»

Музей истории САФУ откроется в "Библионочь"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru