В Поморье продолжают работу восемь ледовых переправ В Архангельской области за прошедшие сутки закрылась одна ледовая переправа в Пинежском районе «Березник – Вешкома». Продолжают работу восемь. Из них две пешеходных в Архангельске – ОАО «СМЗ» – Хабарка, Бревенник – лесозавод № 14; по одной в Мезенском, Онежском и Приморском районах и три в Пинежском районе, сообщает региональное ГУ МЧС. Нашли ошибку? Выделите текст,

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