В Архангельске началась подготовка к проекту «Летний вечер в парке»

Четвертый год подряд, с начала июня, КЦ «Соломбала - Арт» устраивает летние вечера в парке, на территории которого расположено учреждение культуры.

- Этот проект завоевал заслуженную популярность у жителей Соломбальского округа и других районов города. Каждую субботу в парке собирается до тысячи человек разных возрастов. В распоряжении горожан – интерактивные площадки для детей и взрослых, концертная программа, ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества, – отметила директор КЦ «Соломбала - Арт» Марина Малахова.

У каждого вечера своя тема, свое оформление, свой репертуар. Например, 22 июля, «Летний вечер в парке» будет посвящен Всемирному Дню находок. Сделать это событие интересным организаторам проекта помогут сотрудники Архангельского областного краеведческого музея.

Их силами для детей будет организовано интерактивное занятия "Корабль из прошлого", посвященное деятельности Петра I по обустройству первого морского порта в России, которым стал Архангельск. Увлекательное путешествие в историю города проведет старший научный сотрудник Архангельского областного краеведческого музея Ольга Колмакова, - сообщает пресс-служба городской администрации.