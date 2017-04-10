18 апреля отмечается День воинской славы

Сегодня, 18 апреля в нашей стране отмечается День воинской славы России — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Битва на Чудском озере, вошедшая в историю под названием Ледовое побоище, началась ранним утром. На восходе солнца, заметив небольшой отряд русских стрелков, рыцарское войско устремилась на него. Немецкому клину Александр противопоставил строй в виде римской цифры "V".

Русские гнали неприятеля по льду еще семь верст до западного берега Чудского озера. Было уничтожено 400 рыцарей и взято в плен 50. Часть ливонцев потонула в озере.

Победа русских войск под руководством князя Александра Невского над немецкими "псами-рыцарями" имеет важное историческое значение. Орден запросил мира. Мир был заключен на условиях, продиктованных русскими.

Ледовое побоище вошло в историю и как замечательный образец военной тактики и стратегии.