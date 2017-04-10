— Летом, после оттаивания грунта, вдоль улицы Парковая дополнительно запланированы работы по выправке опор, – отметил директор предприятия Андрей Супалов.
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Вторник, 18 апреля, 22:35
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/18/50276.html
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В Архангельске на улице Парковой появилось освещение
Специалисты МУП «Горсвет» смонтировали на улице более 300 метров провода и установили девять новых светильников.
— Летом, после оттаивания грунта, вдоль улицы Парковая дополнительно запланированы работы по выправке опор, – отметил директор предприятия Андрей Супалов.
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