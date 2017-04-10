В Северодвинске стартовал экологический проект "Сделаем вместе"

В Детско-юношеском центре стартовал социально-экологический проект «Сделаем вместе!». Его тема - правильное отношение к бытовым отходам.

Это - раздельный сбор мусора и вторичная переработка отходов. Подрастающее поколение должно задуматься о том, какой вред наносит обычная батарейка при разгерметизации, какие вредные вещества выделяет пластиковая бутылка при нагревании, как долго подвергается разложению обычный целлофановый пакет и многое другое. Этот проект объединит школьников, воспитанников детских садов, родителей, педагогов в очень важном на сегодняшний день деле.

Проект «Сделаем вместе!» завершится в начале декабря: Детско-юношеский центр гостеприимно соберёт всех участников для подведения итогов, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.