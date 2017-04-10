В Новодвинске прошел фестиваль-конкурс «Малыш на сцене»

Юные музыканты Поморья демонстрировали свой талант в десяти творческих номинациях (фортепиано, синтезатор, народные инструменты, духовые инструменты, ансамбли - вокальные, инструментальные, смешанные, дуэты, учитель - ученик, шумовой оркестр, музыкальная грамота и эстрадный вокал).

Отметим, что из общего количества участников жюри отметило около сорока лучших исполнителей. В числе победителей и призёров были награждены и новодвинские юные артисты.

В своих номинациях и возрастных категориях, от нашего города, обладатели дипломов лауреата I степени - Кирилл Лукконен, Мария Кузнецова, Юрий Семёнов, шумовой оркестр школы искусств под руководством Светланы Хохловой, а также шумовой оркестр воспитанников детского сада № 17 и вокальный ансамбль четырнадцатого детского сада.

Дипломы лауреата II степени вручены - Дмитрию Крюкову, Дмитрию Кузилову, Сергею Мезенцеву, Юрию Семёнову, Анастасии Москалёвой, Карине Радченко, вокально-хореографической студии «Ступени» МУК НГКЦ и шумовому оркестру школы искусств под руководством Веры Галашевой.

Лауреаты III степени - Виринея Шведова, Лидия Кудрявцева, Константин Кладов, Юлия Кромберг, Виталина Скрылёва, Милана Ульянова и вокальный ансамбль воспитанников новодвинской школы искусств под руководством Натальи Шандрук, - сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.