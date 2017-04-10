В Каргополе появится памятник первому нефтянику России

Собрав с речной поверхности 40 пудов «горного масла», он доставил нефть в Москву и в лаборатории Берг-коллегии осуществил перегонку, получив керосиноподобный продукт.
Памятный знак основателю российского нефтяного промысла планируется установить в Каргополе на набережной рядом с памятником Александру Баранову, главному правителю Русской Америки.
Таким образом будет сформирован единый историко-культурный комплекс, посвященный известным людям Каргополья, сообщает пресс-служба регионального правительства.