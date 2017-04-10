В Каргополе появится памятник первому нефтянику России В Каргополе установят памятник уроженцу Каргополья Федору Прядунову, в 1745–1746 годах организовавшего первый в России нефтяной промысел в бассейне Печоры. Собрав с речной поверхности 40 пудов «горного масла», он доставил нефть в Москву и в лаборатории Берг-коллегии осуществил перегонку, получив керосиноподобный продукт. Памятный знак основателю российского нефтяного промысла планируется установить в Каргополе на набережной рядом с памятником Александру Баранову, главному правителю Русской Америки. Таким образом будет сформирован единый историко-культурный комплекс, посвященный известным людям Каргополья, сообщает пресс-служба регионального правительства. Нашли ошибку? Выделите текст,

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