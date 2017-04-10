Новости дня

Волейбольные дружины Поморья завоевали в Пскове «бронзу»

В Архангельске алководитель врезался в грузовик

В Устьянах спасатели эвакуировали пожилую женщину, застрявшую в дымовой ловушке

В Архангельской области прошла всероссийская акция «100 баллов для Победы»

Мобильная версия 16+

Вторник, 18 апреля, 14:11

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/18/50268.html

Общество

В Архангельской области прошла всероссийская акция «100 баллов для Победы»

В Архангельской области прошла всероссийская акция «100 баллов для Победы»
Фото пресс-службы правительства области
Помочь выпускникам школ лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ – главная цель всероссийской акции «100 баллов для победы». В ней приняли участие и одиннадцатиклассники учебных заведений Архангельской области.

«100 баллов для победы» – это своеобразная эстафета высших результатов. Для ребят организовывают встречи с теми, кто уже успешно справился с госэкзаменами, став студентами различных вузов страны. Такой открытый диалог позволяет сегодняшним выпускникам лучше понять нюансы подготовки к итоговой аттестации.

В Архангельской области акция «100 баллов для победы» прошла в режиме видеоконференцсвязи. Была использована технология «Цифрового образовательного кольца». Школьники 18 городов и районов Поморья смогли в онлайн режиме задать свои вопросы тем, кто блестяще прошёл проверку собственных знаний.

Главенствующая тема встречи – борьба с неизбежным волнением на экзаменах, поскольку психологическое состояние является важной составляющей успеха.

— Чтобы меньше волноваться, важно соблюдать правила проведения ЕГЭ и не пытаться списывать. Из-за этого придётся нервничать, ни к чему хорошему это не приведёт, – подчеркнула Елизавета Квашнинова, выпускница Заостровской средней школы, получившая на ЕГЭ по русскому языку 98 баллов.

Ещё один практический совет – предельное внимание при заполнении бланков работ. Дело в том, что ответы сканируются и отправляются на проверку, поэтому чёткое заполнение бланков позволит избежать неточностей при обработке данных. На этот аспект обратила внимание директор регионального центра оценки качества образования Ольга Гашева.

— В последние годы средние баллы, показанные выпускниками Архангельской области, остаются на достаточно высоком уровне. Это говорит о том, что при должном отношении к учёбе нашим ребятам под силу показать хорошие результаты на ЕГЭ, – отметил министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко. – Практические советы выпускников школ прошлых лет в рамках акции «100 баллов для победы» позволят сегодняшним одиннадцатиклассникам обратить внимание на определённые нюансы в ходе подготовки к итоговой аттестации.

Напоминаем, что в  Архангельской области открыта специальная «горячая линия» по вопросам проведения итоговой аттестации. Специалисты регионального министерства образования и науки готовы дать консультации по телефону: 8 (8182) 285-585.

Сегодня 12:35

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

80 лучших людей Архангельской области: Нина МешкоСегодня 09:01
1 комментарий

В Архангельске при получении "отката" задержан директор МУПаВчера 15:31
4 комментария

Архангелогородец отправится под суд за комментарий в интернете Вчера 10:52
2 комментария

Доходы Игоря Орлова в прошлом году оказались скромнее, чем у сенаторов и депутатов ГосдумыВчера 09:25
11 комментариев

17 апреля в Поморье вновь ожидается метель и минусовая температураВчера 08:22

Общество

За финалисток конкурса «Краса Арктики 2017» началось зрительское голосование Сегодня 09:35

18 апреля в Поморье температура воздуха опустится до -5°Сегодня 09:07

80 лучших людей Архангельской области: Нина МешкоСегодня 09:01
1 комментарий

В округе Варавино-Фактория завершается укладка нового тротуараВчера 14:40

В день легкоатлетической эстафеты в Архангельске изменится движение транспортаВчера 13:03

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Сколько вы хотите зарабатывать, чтобы быть довольным жизнью?
Результаты
Новости рубрик

За финалисток конкурса «Краса Арктики 2017» началось зрительское голосование

18 апреля в Поморье температура воздуха опустится до -5°

80 лучших людей Архангельской области: Нина Мешко

В округе Варавино-Фактория завершается укладка нового тротуара

Конечные регулируемые цены на электроэнергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в марте 2017 года

На производстве картона АЦБК началась подготовка к запуску новой вакуумной системы КДМ-2

С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на 1,5 процента

Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области

"Ростелеком" стал региональным партнером Архангельского этапа Startup Tour 2017

Доходы Игоря Орлова в прошлом году оказались скромнее, чем у сенаторов и депутатов Госдумы

Сенатором быть выгоднее, чем мэром: Виктор Павленко "подрос" в доходах

Андрей Палкин больше не миллиардер

Депутаты раскрыли доходы: Авалиани – самый богатый, а Палкин-младший не дотянул до папы

Айк Аджоглян: архангельские политики не готовы к критике в соцсетях

В Архангельске алководитель врезался в грузовик

В Устьянах спасатели эвакуировали пожилую женщину, застрявшую в дымовой ловушке

"Машина времени" заставила архангелогородца перелезть через перила ж/д моста

В Архангельске конфликт в автобусе привёл к поножовщине

В Няндоме несовершеннолетний обокрал квартиру приятеля

Волейбольные дружины Поморья завоевали в Пскове «бронзу»

Альбина Самигуллина завоевала "золото" на Всероссийской спартакиаде специальной Олимпиады

В столице Поморья мастер класс провел чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог

Хоккеисты «Каскада» одолели соперников из Нижегородской области

В Новодвинске прошёл турнир по спортивным танцам

Музыкант из Филадельфии научит архангельских студентов музыке ковбоев

Архангельская область примет участие в акции "Библионочь"

В столице Поморья пройдёт народный фестиваль,на котором исполнят песни Победы

В Архангельске пройдёт фестиваль уличного и современного танца «Dvina Dance Fest»

Музей истории САФУ откроется в "Библионочь"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru