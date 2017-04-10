В Архангельской области прошла всероссийская акция «100 баллов для Победы»

Помочь выпускникам школ лучше подготовиться к сдаче ЕГЭ – главная цель всероссийской акции «100 баллов для победы». В ней приняли участие и одиннадцатиклассники учебных заведений Архангельской области.

«100 баллов для победы» – это своеобразная эстафета высших результатов. Для ребят организовывают встречи с теми, кто уже успешно справился с госэкзаменами, став студентами различных вузов страны. Такой открытый диалог позволяет сегодняшним выпускникам лучше понять нюансы подготовки к итоговой аттестации.

В Архангельской области акция «100 баллов для победы» прошла в режиме видеоконференцсвязи. Была использована технология «Цифрового образовательного кольца». Школьники 18 городов и районов Поморья смогли в онлайн режиме задать свои вопросы тем, кто блестяще прошёл проверку собственных знаний.

Главенствующая тема встречи – борьба с неизбежным волнением на экзаменах, поскольку психологическое состояние является важной составляющей успеха.

— Чтобы меньше волноваться, важно соблюдать правила проведения ЕГЭ и не пытаться списывать. Из-за этого придётся нервничать, ни к чему хорошему это не приведёт, – подчеркнула Елизавета Квашнинова, выпускница Заостровской средней школы, получившая на ЕГЭ по русскому языку 98 баллов.

Ещё один практический совет – предельное внимание при заполнении бланков работ. Дело в том, что ответы сканируются и отправляются на проверку, поэтому чёткое заполнение бланков позволит избежать неточностей при обработке данных. На этот аспект обратила внимание директор регионального центра оценки качества образования Ольга Гашева.

— В последние годы средние баллы, показанные выпускниками Архангельской области, остаются на достаточно высоком уровне. Это говорит о том, что при должном отношении к учёбе нашим ребятам под силу показать хорошие результаты на ЕГЭ, – отметил министр образования и науки Поморья Игорь Скубенко. – Практические советы выпускников школ прошлых лет в рамках акции «100 баллов для победы» позволят сегодняшним одиннадцатиклассникам обратить внимание на определённые нюансы в ходе подготовки к итоговой аттестации.

Напоминаем, что в Архангельской области открыта специальная «горячая линия» по вопросам проведения итоговой аттестации. Специалисты регионального министерства образования и науки готовы дать консультации по телефону: 8 (8182) 285-585.