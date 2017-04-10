Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях до -15°; днем -0,-5°, - сообщает Северное УГМС.
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Вторник, 18 апреля, 14:11
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/18/50259.html
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18 апреля в Поморье температура воздуха опустится до -5°
Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой и умеренный снег. Ветер северный и северо-западный 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснениях до -15°; днем -0,-5°, - сообщает Северное УГМС.
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