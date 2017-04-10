В день легкоатлетической эстафеты в Архангельске изменится движение транспорта

22 апреля в Соломбале пройдет легкоатлетическая эстафета, которая внесет коррективы в движение транспорта.

С 10.30 до 13.30 на время проведения эстафеты будет перекрыто движение автомобильного транспорта по пр. Никольскому от ул. Валявкина до ул. Кедрова, по ул. Кедрова от пр. Никольского до наб. Г. Седова, вдоль набережной Г. Седова от ул. Кедрова, до ул. Маяковского, по ул. Маяковского, от набережной Г. Седова до пр. Никольский.

Движение автобусов по маршрутам №№ 6, 7, 7у, 42, 61 будет организовано по ул. Советской на участке от ул. Валявкина до ул. Кедрова без заезда на пр. Никольский в обоих направлениях, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.