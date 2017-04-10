Голова ледохода находится в районе Пермогорья По состоянию на утро 17 апреля густой ледоход наблюдается в Красноборске, Котласе и Телегово, а голова ледохода находится в районе Пермогорья. За сутки он продвинулся на 90 километров. «Важский» ледоход развивается в районе деревне Усть-Пуя. В районе Шенкурска сохраняется ледостав. На реках Пинега, Онега и Мезень также пока наблюдается ледостав, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области, - сообщает Северное УГМС. Нашли ошибку? Выделите текст,

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