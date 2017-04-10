«Важский» ледоход развивается в районе деревне Усть-Пуя. В районе Шенкурска сохраняется ледостав.
На реках Пинега, Онега и Мезень также пока наблюдается ледостав, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области, - сообщает Северное УГМС.
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Понедельник, 17 апреля, 13:09
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/17/50245.html
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Голова ледохода находится в районе Пермогорья
По состоянию на утро 17 апреля густой ледоход наблюдается в Красноборске, Котласе и Телегово, а голова ледохода находится в районе Пермогорья. За сутки он продвинулся на 90 километров.
«Важский» ледоход развивается в районе деревне Усть-Пуя. В районе Шенкурска сохраняется ледостав.
На реках Пинега, Онега и Мезень также пока наблюдается ледостав, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области, - сообщает Северное УГМС.
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