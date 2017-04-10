Старейший теплоход Архангельска отправится в металлолом

Грузовое судно «Федор Вараксин» Северного морского пароходства вчера пришло в Турцию и выбросилось на берег.

Выброска судов, подготовленных в металлолом – стандартная процедура. Теплоход, работая двигателем на «полный ход», направляется на мелководье, и по инерции на полкорпуса оказывается на берегу.

В свой последний рейс теплоход "Федор Вараксин" вышел первого апреля с грузом пиломатериалов назначением в порт Александрия.

После выгрузки получил от руководства СМП указание следовать в Турцию, в порт Алиага. Здесь теплоход и закончил свой жизненный путь: выбросился на берег в районе судоразделочного завода. До своего сорокалетия «Вараксин» не дожил двадцать дней, - сообщает "Правда Севера".