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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/17/50238.html

Общество

Старейший теплоход Архангельска отправится в металлолом

Старейший теплоход Архангельска отправится в металлолом
«Федор Вараксин», фото из архива
Грузовое судно «Федор Вараксин» Северного морского пароходства вчера пришло в Турцию и выбросилось на берег.

Выброска судов, подготовленных в металлолом – стандартная процедура. Теплоход, работая двигателем на «полный ход», направляется на мелководье, и по инерции на полкорпуса оказывается на берегу.

В свой последний рейс теплоход "Федор Вараксин" вышел первого апреля с грузом пиломатериалов назначением в порт Александрия.

После выгрузки получил от руководства СМП указание следовать в Турцию, в порт Алиага. Здесь теплоход и закончил свой жизненный путь: выбросился на берег в районе судоразделочного завода. До своего сорокалетия «Вараксин» не дожил двадцать дней, - сообщает "Правда Севера".

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Комментарии
Мангуст, сегодня 10:27

… надо же! а я-то до сих пор думал, что выброска на берег – "стандартная процедура" у китов, дельфинов и других касаток

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