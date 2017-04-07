Северяне вышли в финал конкурса Фонда содействия инновациям Финал конкурса пройдёт в рамках крупнейшего в Восточной Европe стартап-мероприятия Startup Village, которое состоится 6–7 июня в Москве. По решению жюри в нём примут участие следующие проекты: «Производство доступного образовательного конструктора на базе Arduino для школ и вузов» (Дмитрий Коробов);

менеджер паролей «Passwork» (Илья Гарах);

проект «Я.Энергетик.рф» (Павел Галкин);

«Производство колесных тракторов» (Тимур Осташев);

«Обеспечение воздушных судов гражданской авиации» (Евгений Коптяев);

«Разработка станка с кольцевой пилой» (Михаил Дербин);

«Эндометрикс — комплексная диагностика эндометриоза» (Яна Гаража);

«Разработка неинвазивного реабилитационного аппаратно-программного комплекса» (Александр Шилов);

«Производство и применение дентальных форм МПХ (медного производного хлорофилла)» (Вячеслав Попов). Официальный представитель Фонда содействия инновациям, генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв отметил: «Программа „Старт“ в случае победы сможет профинансировать научно-исследовательские и опытно-конструктивные работы на сумму до двух миллионов рублей. Мы очень надеемся, что наши проекты станут победителями, и в Архангельской области откроются новые инновационные производства», сообщает Регион29. Нашли ошибку? Выделите текст,

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