  • «Производство доступного образовательного конструктора на базе Arduino для школ и вузов» (Дмитрий Коробов);
  • менеджер паролей «Passwork» (Илья Гарах); 
  • проект «Я.Энергетик.рф» (Павел Галкин); 
  • «Производство колесных тракторов» (Тимур Осташев); 
  • «Обеспечение воздушных судов гражданской авиации» (Евгений Коптяев);
  • «Разработка станка с кольцевой пилой» (Михаил Дербин);
  • «Эндометрикс — комплексная диагностика эндометриоза» (Яна Гаража); 
  • «Разработка неинвазивного реабилитационного аппаратно-программного комплекса» (Александр Шилов);
  • «Производство и применение дентальных форм МПХ (медного производного хлорофилла)» (Вячеслав Попов).

Официальный представитель Фонда содействия инновациям, генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв отметил:

«Программа „Старт“ в случае победы сможет профинансировать научно-исследовательские и опытно-конструктивные работы на сумму до двух миллионов рублей. Мы очень надеемся, что наши проекты станут победителями, и в Архангельской области откроются новые инновационные производства», сообщает Регион29.