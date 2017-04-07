- «Производство доступного образовательного конструктора на базе Arduino для школ и вузов» (Дмитрий Коробов);
- менеджер паролей «Passwork» (Илья Гарах);
- проект «Я.Энергетик.рф» (Павел Галкин);
- «Производство колесных тракторов» (Тимур Осташев);
- «Обеспечение воздушных судов гражданской авиации» (Евгений Коптяев);
- «Разработка станка с кольцевой пилой» (Михаил Дербин);
- «Эндометрикс — комплексная диагностика эндометриоза» (Яна Гаража);
- «Разработка неинвазивного реабилитационного аппаратно-программного комплекса» (Александр Шилов);
- «Производство и применение дентальных форм МПХ (медного производного хлорофилла)» (Вячеслав Попов).
Официальный представитель Фонда содействия инновациям, генеральный директор Корпорации развития Архангельской области Алексей Ковалёв отметил:
«Программа „Старт“ в случае победы сможет профинансировать научно-исследовательские и опытно-конструктивные работы на сумму до двух миллионов рублей. Мы очень надеемся, что наши проекты станут победителями, и в Архангельской области откроются новые инновационные производства», сообщает Регион29.