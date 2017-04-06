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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/15/50221.html

Общество

Сотрудники Росгвардии рассказали воспитанникам морского кадетского корпуса о поступлении в ВУЗЫ

Сотрудники Росгвардии рассказали воспитанникам морского кадетского корпуса о поступлении в ВУЗЫ
Фото пресс-службы регионального управления Росгвардии
В рамках весенней кампании по отбору кандидатов в профильные ВУЗы войск нацгвардии со старшеклассниками Архангельского морского кадетского корпуса встретились представители территориального управления Росгвардии.

Об условиях поступления в ВУЗЫ ребятам рассказал подполковник полиции Фёдор Дроздов. В данный момент производится набор молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет на первый курс в Санкт-Петербургский, Саратовский, Пермский и Новосибирский военные институты. 

После обучения выпускники в качестве офицеров смогут пополнить ряды различных подразделений Росгвардии. Об особенностях службы в одном из таких подразделений – ОМОНе – рассказал заместитель командира архангельского отряда полковник полиции Сергей Журавлёв.

Воспитанники кадетского корпуса посмотрели фильм о войсках национальной гвардии, из которого узнали об истории войск, задачах, стоящих перед новой силовой структурой, и о перспективах службы в Росгвардии.

По итогам беседы несколько кадетов смогли определиться с выбором будущей профессии и обратились с заявлением в военный комиссариат г. Архангельска.
Информация о правилах и условиях поступления, специальностях и сроках подачи документов размещена на официальных сайтах учебных заведений. По вопросам поступления желающие могут обращаться в dоенный комиссариат по месту жительства или по телефонам 8(8182) 20-05-83, 28-60-80, 28-60-95 в отдел кадров Управления Росгвардии по Архангельской области.

Вчера 16:00

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