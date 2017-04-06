Сотрудники Росгвардии рассказали воспитанникам морского кадетского корпуса о поступлении в ВУЗЫ

В рамках весенней кампании по отбору кандидатов в профильные ВУЗы войск нацгвардии со старшеклассниками Архангельского морского кадетского корпуса встретились представители территориального управления Росгвардии.

Об условиях поступления в ВУЗЫ ребятам рассказал подполковник полиции Фёдор Дроздов. В данный момент производится набор молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет на первый курс в Санкт-Петербургский, Саратовский, Пермский и Новосибирский военные институты.

После обучения выпускники в качестве офицеров смогут пополнить ряды различных подразделений Росгвардии. Об особенностях службы в одном из таких подразделений – ОМОНе – рассказал заместитель командира архангельского отряда полковник полиции Сергей Журавлёв.

Воспитанники кадетского корпуса посмотрели фильм о войсках национальной гвардии, из которого узнали об истории войск, задачах, стоящих перед новой силовой структурой, и о перспективах службы в Росгвардии.

По итогам беседы несколько кадетов смогли определиться с выбором будущей профессии и обратились с заявлением в военный комиссариат г. Архангельска.

Информация о правилах и условиях поступления, специальностях и сроках подачи документов размещена на официальных сайтах учебных заведений. По вопросам поступления желающие могут обращаться в dоенный комиссариат по месту жительства или по телефонам 8(8182) 20-05-83, 28-60-80, 28-60-95 в отдел кадров Управления Росгвардии по Архангельской области.