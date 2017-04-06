В столице Поморья подвели итоги акции «Дети с любовью к Архангельску»

В рамках акции учащиеся 1-11 классов, отвечали на три коротких вопроса: - что мне нравится в городе, что не нравится, и что я могу сделать для своего города.



О результатах своих проектов, направленных на развитие Архангельска, шла речь в диалоге взрослых и детей о настоящем и будущем города. По итогам акции ребята и педагоги гимназии № 24 создали свою агитбригаду «С любовью к Архангельску».

«Я люблю город Архангельск за его богатую и интересную историю, за то, что в нём много выдающихся людей и большое количество памятников старины, за прекрасную природу, добрых замечательных людей, за множество красивых мест, за то, что есть любимые сердцу уголки», - именно так выражали школьники свое отношение к любимому городу.

В ходе акции дети и взрослые из школы №59 смонтировали фильм о своей малой Родине - Маймаксанском округе и своей школе.

Команда проекта «Школа-как дом» решила сэкономить денежные средства школы за счёт сокращения расходов на ЖКХ. Вместе с педагогами и преподавателями С(А)ФУ школьники выявили уровень жилищной грамотности учеников и родителей, провели мониторинг расхода тепла, воды и света в школе и дома, и разработали агитационные материалы, призывающие к сбережению этих ресурсов, - сообщает пресс-служба администрации города.