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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/15/50217.html

Общество

Ветерану пожарной охраны Поморья Л.Н. Варакину исполнилось 85 лет

Ветерану пожарной охраны Поморья Л.Н. Варакину исполнилось 85 лет
Фото с сайта arh112
Поздравить Льва Николаевича Варакина пришли его коллеги из регионального управления МЧС, председатель Совета ветеранов пожарно-спасательного ведомства Владимир Зайков, председатель Областного отделения ВДПО Александр Сырков.

Лев Николаевич Варакин один из самых уважаемых ветеранов пожарно-спасательного ведомства Поморья, с самого детства был связан с пожарной охраной. Вот что он сам говорит об этом:

- Мои четверо дядей входили в состав Добровольной пожарной дружины 1-й Соломбальской деревни, и я очень хорошо помню, с какой гордостью они вспоминали о потушенных пожарах, какое уважение окружало саму идею пожарного добровольчества. Когда я уже пришел в пожарную охрану, у нас был очень хороший коллектив, в котором служили и участники войны.

Начал службу Лев Николаевич в 1-й пожарной части, которая в те далекие годы располагалась, как шутят сами ветераны, в «избушке на курьих ножках» на левом берегу Архангельска у здания старого железнодорожного вокзала, где сегодня проходит спуск направо, если ехать с железнодорожного моста. Здание пожарного депо не сохранилось.

Позже Льва Варакина перевели в УПО – управление пожарной охраны, в котором он занимался надзорной деятельностью. Объехал всю область. А вернее – обошел пешком.

- В наше время мы очень много дней в году проводили в командировках. Порой больше половины времени проходило в них, - рассказывает Лев Николаевич. – Приезжали в район, где была необходимость в проверках объектов, и от деревни к деревне. Это было нормой. Архангельский коллектив был очень достойный, мы неоднократно получали хорошие места в соревнованиях коллективов, входили как минимум в тридцатку лучших – и это на уровне Советского Союза, между всеми областями и республиками. Мы очень хорошо поработали по материально-технической базе, много сделали пожарных частей – они и до сих пор служат пожарному делу.

Лев Николаевич с теплотой вспоминает своих руководителей, которые очень много сделали для развития пожарного дела – Иван Иванович Шкира, Юрий Феофилович Веха – именно при них были построены десятки кирпичных пожарных депо с железобетонными перекрытиями, заложена надежная база для службы.

- Самое главное – это работа с коллективом, - уверен 85-летний ветеран Варакин. – Важно работать с добровольчеством – и я очень рад, что сейчас это направление хорошо развивается.

Варакин стоял у истоков создания пожарно-технической выставки, которая и по сей день радует посетителей. Один из экспонатов «говорит» его голосом! А сколько он сделал для сбора исторических данных, для их сохранения и популяризации! Увлеченный историей пожарного дела, Лев Николаевич и сегодня, несмотря на почтенные годы - кладезь исторических сведений. Коллеги тепло поздравили Льва Николаевича, пожелав как можно дольше сохранять бодрость духа и здоровье, - сообщает портал "Безопасность АО".

Вчера 12:00

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