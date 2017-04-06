Новости дня

В Северодвинске мужчина пробрался в цирк, чтобы сделать селфи с тигром

В Архангельске пройдёт забег, посвященный первому полёту человека в космос

Сотрудники Росгвардии рассказали воспитанникам морского кадетского корпуса о поступлении в ВУЗЫ

В Плесецке селфи на вагоне поезда чуть не стоило подростку жизни

Мобильная версия 16+

Воскресенье, 16 апреля, 01:08

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/15/50216.html

Общество

Архангельск готов к весеннему паводку

Архангельск готов к весеннему паводку
Александр Уваров, руководитель противопожарной службы и гражданской защиты Поморья, дал комментарий по паводковой ситуации в регионе.

 - На островных территориях обеспечен необходимый запас продовольствия, медикаментов, где это возможно, людям заранее выдали пенсию. Там, где могут возникнуть перебои с электричеством, завезены генераторы, бесперебойную связь обеспечил Ростелеком, чтобы нормально пройти эот период. Мы к этому готовы, потому что нашим службам так или иначе постоянно приходится оказывать помощь жителям островных территорий. Люди болеют, получают травмы, рожениц сейчас очень много, так что мы помогаем транспортировать их в медицинские учреждения.

Я считаю, что все, что необходимо было сделать по подготовке к весеннему паводку, мы сделали. Сегодня ледоход идет по Вологодской области, но из-за похолодания он приостановился. Тем не менее, подвижки льда уже наблюдаются и на Ваге, и в районе Котласского железнодорожного моста.

Что касается прогнозов подтопления островов Архангельска, пока сложно сказать, как будут развиваться события. Если уровень воды будет маленьким, лед не пойдет. Чтобы лед поднялся с песка, со дна реки, нужен подъем воды, то есть подтапливаемые территории так или иначе будут. Но больших подтоплений мы в этом году не ожидаем. В Архангельске традиционно зоной риска остается остров Краснофлотский, но Севгидромет нас обнадеживает, что уровни подъема воды не дойдут до неблагоприятных.

Понятно, что при наличии какого либо затора льда вода будет подниматься, но мы к этому готовы, есть взрывные бригады, муниципальные образования к паводку подготовлены, так что если возникнет какая-то непредвиденная ситуация, то мы на нее немедленно отреагируем, - сказал Александр Уваров.  

Вчера 11:00

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Андрей Палкин больше не миллиардерВчера 14:56
4 комментария

В Поморье уничтожат двести мусорных свалокПозавчера 11:25

В Архангельскую область ледоход придёт в выходные Позавчера 10:22

Реконструкция архангельского театра кукол идёт по плану13 апреля 2017 15:19
1 комментарий

Записки ворчуна. Писахова и Шергина вместо Кедрова и Урицкого!13 апреля 2017 12:02
32 комментария

Общество

Сотрудники Росгвардии рассказали воспитанникам морского кадетского корпуса о поступлении в ВУЗЫВчера 16:00

В столице Поморья подвели итоги акции «Дети с любовью к Архангельску»Вчера 14:00

Ветерану пожарной охраны Поморья Л.Н. Варакину исполнилось 85 летВчера 12:00

15 апреля в Поморье вновь ожидается прохладная погода, снег и гололёдВчера 10:04

В Архангельске стартовала трансконтинентальная экспедиция «На Восток!»Позавчера 16:10

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Сколько вы хотите зарабатывать, чтобы быть довольным жизнью?
Результаты
Новости рубрик

Сотрудники Росгвардии рассказали воспитанникам морского кадетского корпуса о поступлении в ВУЗЫ

В столице Поморья подвели итоги акции «Дети с любовью к Архангельску»

Ветерану пожарной охраны Поморья Л.Н. Варакину исполнилось 85 лет

15 апреля в Поморье вновь ожидается прохладная погода, снег и гололёд

С 1 апреля социальные пенсии проиндексированы на 1,5 процента

Группа «Илим» удвоила отчисления в консолидированный бюджет Архангельской области

"Ростелеком" стал региональным партнером Архангельского этапа Startup Tour 2017

Архангельский ЦБК объявляет о старте конкурса социальных проектов

В совет директоров АЦБК избраны Штефан Продоль и Владимир Белоглазов

Андрей Палкин больше не миллиардер

Депутаты раскрыли доходы: Авалиани – самый богатый, а Палкин-младший не дотянул до папы

Айк Аджоглян: архангельские политики не готовы к критике в соцсетях

Политики не путаются в социальных сетях

Регистрация кандидатов в депутаты областного собрания завершилась

В Северодвинске мужчина пробрался в цирк, чтобы сделать селфи с тигром

В Плесецке селфи на вагоне поезда чуть не стоило подростку жизни

В Северодвинске задержан безработный вор-рецидивист

В Вельске нетрезвый водитель врезался в фонарный столб

В Северодвинске пожилой водитель сбил на пешеходном переходе ребенка и скрылся

В Архангельске пройдёт забег, посвященный первому полёту человека в космос

В Соломбале пройдёт традиционный легкоатлетический забег

Хоккеисты «Каскада» вышли в плей-офф турнира «Золотая шайба»

Биатлонные реалии Поморья

Юные хоккеисты «Каскада» успешно выступают в Сочи

В Архангельске пройдёт фестиваль уличного и современного танца «Dvina Dance Fest»

Музей истории САФУ откроется в "Библионочь"

В Северодвинске будет создана танцевальная ретро-площадка

Дни польской культуры пройдут в Архангельске

В столице Поморья откроется выставка картин Дмитрия Трубина "Алиса"
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru