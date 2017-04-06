Архангельск готов к весеннему паводку

Александр Уваров, руководитель противопожарной службы и гражданской защиты Поморья, дал комментарий по паводковой ситуации в регионе.

- На островных территориях обеспечен необходимый запас продовольствия, медикаментов, где это возможно, людям заранее выдали пенсию. Там, где могут возникнуть перебои с электричеством, завезены генераторы, бесперебойную связь обеспечил Ростелеком, чтобы нормально пройти эот период. Мы к этому готовы, потому что нашим службам так или иначе постоянно приходится оказывать помощь жителям островных территорий. Люди болеют, получают травмы, рожениц сейчас очень много, так что мы помогаем транспортировать их в медицинские учреждения.

Я считаю, что все, что необходимо было сделать по подготовке к весеннему паводку, мы сделали. Сегодня ледоход идет по Вологодской области, но из-за похолодания он приостановился. Тем не менее, подвижки льда уже наблюдаются и на Ваге, и в районе Котласского железнодорожного моста.

Что касается прогнозов подтопления островов Архангельска, пока сложно сказать, как будут развиваться события. Если уровень воды будет маленьким, лед не пойдет. Чтобы лед поднялся с песка, со дна реки, нужен подъем воды, то есть подтапливаемые территории так или иначе будут. Но больших подтоплений мы в этом году не ожидаем. В Архангельске традиционно зоной риска остается остров Краснофлотский, но Севгидромет нас обнадеживает, что уровни подъема воды не дойдут до неблагоприятных.

Понятно, что при наличии какого либо затора льда вода будет подниматься, но мы к этому готовы, есть взрывные бригады, муниципальные образования к паводку подготовлены, так что если возникнет какая-то непредвиденная ситуация, то мы на нее немедленно отреагируем, - сказал Александр Уваров.