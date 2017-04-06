Температура ночью -5,-10°, при прояснениях -12,-17°, днем -1,-6°; на юге и юго-востоке области ночью 0,-5°, днем 0,+5°, - сообщает Северное УГМС.
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Воскресенье, 16 апреля, 01:08
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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/society/2017/04/15/50214.html
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15 апреля в Поморье вновь ожидается прохладная погода, снег и гололёд
Облачная с прояснениями погода. В большинстве районов снег, мокрый снег, гололед. Ветер северо-восточный и северный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с.
Температура ночью -5,-10°, при прояснениях -12,-17°, днем -1,-6°; на юге и юго-востоке области ночью 0,-5°, днем 0,+5°, - сообщает Северное УГМС.
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