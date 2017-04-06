В Архангельске стартовала трансконтинентальная экспедиция «На Восток!»

Маршрут экспедиции на четырех вездеходах длиной 10 тысяч километров пройдёт по всем регионам Арктической зоны России. Достичь конечного пункта – Петропавловска-Камчатского – участники планируют в ноябре 2017 года.

Экспедиция «На Восток!» проводится при поддержке Русского географического общества.

В путь отправились восемь участников на четырёх вездеходах «Шерп» во главе с их разработчиком – конструктором Алексеем Гарагашьяном. Вся техника, серийная и экспериментальная, пройдёт проверку в суровых условиях северного бездорожья.

Цель дальнего похода – обозначить проблемы транспортной доступности приарктических территорий в летний период, - сообщает пресс-служба правительства области.

Путь через всю Евразию лежит через Мезень и Нарьян-Мар на Норильск, далее через плато Путорана и весь северо-восток Сибири до Камчатки. Руководитель экспедиции Алексей Гарагашьян подчеркнул, что столица Поморья выбрана для старта неслучайно.

«Это логично, потому что город очень выгодно расположен: здесь заканчиваются дороги север-западной части России и начинается путь на Восток. Не случайно в Архангельске есть нулевая верста. С нее и начнем».

Создатель чудо-вездеходов также отметил, что старается не повторяться в маршрутах, но вполне вероятно, что на этой площадке еще пройдут старты или финиши новых экспедиций.

С напутствием к участникам большого похода обратился представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит:

«Мы считаем, что Архангельск – это начало Арктики. Отсюда начинались все экспедиции поморов, которые, как и вы, шли на Восток – на Урал и в Сибирь. Сегодня, на новом технологическом этапе, решая прикладные задачи, вы идёте по их стопам. В добрый путь».